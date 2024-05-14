Подмосковный педиатр назвала сроки введения прикорма в рацион младенцев

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Начинать вводить прикорм мамам подрастающих малышей необходимо в позитивной обстановке при условии соблюдения нескольких правил. Об этом сообщила заведующая дневным стационаром Детской поликлиники №1 Московского областного центра охраны материнства и детства, врач-педиатр Юлия Теплова.
«Малыш должен быть здоров, не должно быть стрессовых ситуаций, а начало прикорма не должно совпадает со временем вакцинации. Оптимальным для начала введения прикорма считается период с четырёх до шести месяцев. До этого периода кишечник малыша ещё не способен усваивать более грубую пищу, чем грудное молоко или адаптированная молочная смесь. Нужно время для заселения кишечника микрофлорой, дозревания ферментов, развития мышц и нервов, регулирующих движения пищи в кишечнике», – сказала Теплова, советы которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.По словам врача, вводить прикорм позже шестимесячного возраста также нежелательно, поскольку тогда возрастает риск развития дефицита микронутриентов. Дело в том, что первый год жизни ребёнка связан с интенсивным ростом и развитием. Для обеспечения организма необходимыми веществами питание должно соответствовать потребностям развивающегося организма.
Однако специалист заверила, что определяющим в введении прикорма считается не возраст, а готовность к его введению.
«Имеется в виде сформированный пищевой интерес – малыш живо интересуется, что вы кладете себе в рот, что находится у вас на тарелке, тянет ручки к еде, открывает рот при виде пищи, пытается взять из тарелки кусочек», – добавила Теплова.Также, по её словам, младенец должен уверенно удерживать верхнюю половину туловища – держать голову или сидеть.
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Лора Луганская