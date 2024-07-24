В Московской области впервые провели биопсию с помощью робота

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского выполнили первую пункцию печени под контролем роботизированной системы навигации. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Система разработана для сокращения времени манипуляции. Речь идёт об оборудовании последнего поколения для малоинвазивных процедур под контролем КТ и ПЭТ-КТ.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Как отметили в министерстве, МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского – первое медучреждение Московской области, где внедрена подобная методика. В дальнейшем в больнице планируют выполнять и другие малоинвазивные манипуляции, в том числе лечебные робот-ассистированные процедуры под КТ-контролем.
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«Обычно при взятии пункции хирург вводит иглу вручную под ультразвуковым контролем. Новая методика позволяет осуществлять робот-ассистированное введение иглы с автоматическим позиционированием. За счёт такого контроля уровень безопасности процедуры выше. А более высокое качество изображения позволяет проводить манипуляции с образованиями меньших размеров», – рассказал руководитель онкологического отделения хирургических методов лечения МОНИКИ Алексей Семенков.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Как отметили в министерстве, МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского – первое медучреждение Московской области, где внедрена подобная методика. В дальнейшем в больнице планируют выполнять и другие малоинвазивные манипуляции, в том числе лечебные робот-ассистированные процедуры под КТ-контролем.
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Лора Луганская