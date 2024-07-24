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В Московской области впервые провели биопсию с помощью робота

24 июля 2024, 16:07
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Врачи МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского выполнили первую пункцию печени под контролем роботизированной системы навигации. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Система разработана для сокращения времени манипуляции. Речь идёт об оборудовании последнего поколения для малоинвазивных процедур под контролем КТ и ПЭТ-КТ.
«Обычно при взятии пункции хирург вводит иглу вручную под ультразвуковым контролем. Новая методика позволяет осуществлять робот-ассистированное введение иглы с автоматическим позиционированием. За счёт такого контроля уровень безопасности процедуры выше. А более высокое качество изображения позволяет проводить манипуляции с образованиями меньших размеров», – рассказал руководитель онкологического отделения хирургических методов лечения МОНИКИ Алексей Семенков.


Фото: пресс-служба Минздрава МО

Как отметили в министерстве, МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского – первое медучреждение Московской области, где внедрена подобная методика. В дальнейшем в больнице планируют выполнять и другие малоинвазивные манипуляции, в том числе лечебные робот-ассистированные процедуры под КТ-контролем.

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#минздрав мо
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#робот
Подольские хирурги спасли женщину с прокушенной собакой шеей
24 июля 2024, 14:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Подольской областной клинической больницы спасли женщину, укушенную собакой в шею. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар обратилась 49-летняя женщина с ранами на шее. По её словам, травму она получила, играя с собакой породы американская акита в доме родственников. Заигравшись, животное весом более 60 кг укусило её за шею.

Из одной раны воздух выходил наружу, что указывало на повреждение органов дыхания. Женщина начала задыхаться. Было принято решение об операции мультидисциплинарной бригадой врачей. Пациентку перевели в ЛОР-отделение, так как травмы грозили удушением и гнойным воспалением шеи из-за инфицирования слюной собаки.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Мы выполнили под наркозом нижнюю трахеотомию, обеспечив доступ воздуха в дыхательные пути. Затем сделали небольшой надрез на шее и герметизировали раны трахеи, чтобы воздух перестал выходить наружу, установили дренаж. Общая длительность операций составила 2 часа 45 минут», - рассказал заведующий ЛОР-отделением больницы Артём Гербергаген.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана. Самостоятельное дыхание полностью восстановилось, раны зажили, швы уже сняты

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Диетолог Журавлева назвала самый страшный продукт-наркотик
Диетолог Журавлева призвала остерегаться сахара
24 июля 2024, 13:49

Фото: iStock/Tamara Chuchkova

Диетолог Полина Журавлева заявила, что среди продуктов своеобразным «наркотиком» является сахар.
«Самый страшный наркотик в питании — это сахар. Он вызывает выброс дофамина, который отвечает за удовольствие. Частое употребление сладкого может привести к формированию зависимости, когда человеку хочется всё больше сладкого, чтобы получить тот же уровень удовольствия. Со временем количество сладкого увеличивается, эффекта былого уже нет, а диабет заработан. С этим нужно быть осторожнее», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

Кроме этого, к продуктам, которые вызывают зависимость, относятся кофе, мука, жир и алкоголь.

Ранее и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина заявила, что злоупотребление малосольными огурцами грозит отёками, повышением артериального давления и увеличением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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Под руководством наставников в Подмосковье работают более 350 молодых медиков
24 июля 2024, 12:13

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Наставники помогают молодым врачам, фельдшерам, медсёстрам и медбратьям адаптироваться на новом месте работы, знакомят с её тонкостями, выстраивать коммуникации.
«Наставники не только помогают с возникающими вопросами, но и передают накопленный опыт. Сейчас в Подмосковье более чем за 350 молодыми специалистами закреплены наставники. Из них 140 человек получили наставников с начала этого года. Мы видим, как важна эта работа», – сказал Сапанюк.
Как сообщили в министерстве, каждый наставник предварительно проходит обучение, что позволяет ему более эффективно взаимодействовать с молодым сотрудником. Наставники получают ежемесячную доплату в размере 5 тыс. рублей за внесённый вклад в развитие молодых специалистов.

Программа наставничества – одна из мер, направленных на поддержку молодых медиков в Подмосковье. Молодые специалисты в регионе получают ежемесячную надбавку от 7 до 15 тыс. руб. В регионе также действуют программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья и другие.

Информацию о мерах поддержки можно найти на сайте.

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«Рано или поздно будет у всех»: Эндокринолог назвала фактор риска для заболевания диабетом
Эндокринолог Мисникова: после 45 лет каждый рискует заработать сахарный диабет
24 июля 2024, 12:02

Фото: iStock/adrian825

Сахарный диабет, к сожалению, очень распространенное заболевание, и многие люди даже не подозревают, что находятся в группе риска. Канадские ученые провели исследования и выяснили, что у здоровых людей и тех, кто болен диабетом, отличаются громкость, высота и тембр голоса. Таким образом, исследователи сделали вывод, что о сахарном диабете могут говорить хрипота и дрожь в голосе.
Главный внештатный эндокринолог Московской области, руководитель отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ, профессор, доктор медицинских наук Инна Мисникова в беседе с «Радио 1» оспорила это утверждение, заявив, что такие симптомы нельзя считать маркерами сахарного диабета.

«Такого не может быть. Это совершенно не научный факт, таких признаков нет», — сказала она.

Эндокринолог назвала неочевидные симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии болезни, однако про изменения в голосе ничего сказано не было.

«У нас есть признаки, которые могут быть связаны с сахарным диабетом: сухость во рту, если человек часто ходит в туалет, если появилась очень сильная жажда. Но, конечно, нельзя сказать, что они на сто процентов говорят о заболевании. А изменения в голосе не относится к таким симптомам», — объяснила врач.

По ее словам, очень часто у людей болезнь протекает бессимптомно, но в какой-то момент все равно выявляется.

«К сожалению, очень часто бывает, что вообще нет никаких симптомов. Поэтому надо просто знать о факторах риска. И такой фактор риска, который рано или поздно будет у всех — возраст. После 45 лет мы все попадаем в эту зону риска. Каждые три года нужно проверять, нет ли нарушений», — заключила Инна Мисникова.

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В областном онкодиспансере с начала года сделали 4,5 тыс. операций
24 июля 2024, 10:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московском областном онкологическом диспансере с начала года провели 4,5 тыс. операций. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Там добавили, что онкодиспансер имеет всё необходимое для качественной диагностики и лечения различных онкологических заболеваний. Он оснащён современной медицинской техникой, использует новейшие технологии.
«Благодаря квалифицированным специалистам и современному оборудованию за полгода в Московском областном онкологическом диспансере было проведено 4,5 тыс. операций. Все операционные оснащены видео-эндохирургическими стойками и электрохирургическими аппаратами, которые позволяют выполнять современные эндоскопические операции и диагностические процедуры через небольшие проколы тканей, оперировать малотравматичным способом и практически бескровно. Это особенно важно для пожилых пациентов», – рассказал заместитель главврача по хирургической помощи Московского областного онкологического диспансера Алексей Колтович.
Кроме того, в операционных используется ламинарный поток воздуха с очисткой, обеззараживанием и кондиционированием. Такой принцип обеспечивает высокую стерильность в операционных, что позволяет свести к минимуму заражения внешними инфекциями и сокращает сроки выздоровления.

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#московская область
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Биолог Лялина заявила об опасности злоупотребления малосольными огурцами
23 июля 2024, 20:58

Фото: iStock/Angelika Mostova

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина заявила, что злоупотребление малосольными огурцами грозит отёками, повышением артериального давления и увеличением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Всему виной высокое содержание соли в продукте, утверждает эксперт.

«Основной недостаток малосольных огурцов — высокое содержание соли. Натрий задерживает воду в организме, что может привести к различным отекам, повышению артериального давления и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила в беседе с NEWS.ru Лялина.

Она добавила, что продукт может вызвать проблемы с ЖКТ. По её словам, к малосольным огурцам стоит с осторожностью относится беременным и кормящим мамам, а также тем, кто страдает от задержки жидкости в организме.

Ранее диетолог Людмила Микитюк заявляла, что редьку не рекомендуется употреблять людям, которые перенесли инфаркт, а также тем, кто испытывает проблемы с печенью и почками.

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#огурцы
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Названы методы улучшения качества сна
Психолог Лебедева рекомендовала использовать аромотерапию
23 июля 2024, 20:21

Фото: iStock/fizkes

Психолог, преподаватель международного онлайн-института психологии Юлия Лебедева заявила, что улучшить качество сна можно с помощью аромотерапии и аудио АСМР.
«К классическим методам относятся: ароматерапия с маслом сибирского кедра; включение оранжевого света вечером — меньше влияет на выработку мелатонина; метод «Часового кокона» — когда вы укутываетесь в одеяло на 10-15 минут перед засыпанием, а также видео и аудио АСМР — многие слушатели признаются, что такие видео помогают им расслабиться и снизить стресс», — пояснила в беседе с Газета.ру Лебедева.

Также лучше засыпать можно с помощью создания «ритуала» сна, медитация осознанности, визуализация себя в месте, которое ассоциируется с покоем и безопасностью, прослушивания специальных «сонных» плейлистов.

Ранее сообщалось, что исследование, о котором сообщило издание The New York Post, показало, что недостаток сна и нарушение его режима могут значительно увеличить риск развития сахарного диабета второго типа.

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#врач
#стресс
#сон
#здоровье
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Врач Ракова предупредила об опасности общественных туалетов
23 июля 2024, 19:46

Фото: iStock/Natalya Vilman

Врач-гинеколог Мария Ракова заявила, что в общественных туалетах есть риск заразиться кишечными и урогенитальными инфекциями.
Однако такие болезни, как ОРВИ, грипп, гепатит и ВИЧ, по её словам. Невозможно подхватить в туалете.

«Несмотря на оптимистические прогнозы, минимальные шансы заразиться всё же существуют, но водятся к нулю. Но есть ряд инфекций, которые могут передаваться через поверхности в туалетах. К ним относятся кишечные инфекции, стрептококковая инфекция, глистные инвазии, урогенитальные инфекции. В последнем случае заражение происходит через грязное сиденье», – пояснила в беседе с Газета.ру врач.

Ранее врач-аллерголог Мария Марилова заявила об опасности пылевых клещей, которые могут жить в матрасах и подушках.

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Врач Марилова раскрыла опасность пылевых клещей
23 июля 2024, 19:39

Фото: iStock/peterschreiber.media

Врач-аллерголог Мария Марилова заявила об опасности пылевых клещей, которые могут жить в матрасах и подушках.
Такие паукообразные опасны тем, что могут вызывать различные формы аллергии и даже астму.

«Пылевые клещи — самый распространенный вид клещей в домах. Они питаются отмершими клетками кожи и размножаются в пыли. Их экскременты и останки тел являются сильным аллергеном, вызывающим чихание, зуд, слезотечение, заложенность носа, астма. У людей, страдающих аллергией на пылевых клещей, наблюдаются симптомы, особенно ночью или в закрытых помещениях», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Марилова.

Ранее профессор кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения терапевт Владимир Сапрыкин заявил, что в Таиланде высокая вероятность заразиться паразитами.

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