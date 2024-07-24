Подольские хирурги спасли женщину с прокушенной собакой шеей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Подольской областной клинической больницы спасли женщину, укушенную собакой в шею. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар обратилась 49-летняя женщина с ранами на шее. По её словам, травму она получила, играя с собакой породы американская акита в доме родственников. Заигравшись, животное весом более 60 кг укусило её за шею.
Из одной раны воздух выходил наружу, что указывало на повреждение органов дыхания. Женщина начала задыхаться. Было принято решение об операции мультидисциплинарной бригадой врачей. Пациентку перевели в ЛОР-отделение, так как травмы грозили удушением и гнойным воспалением шеи из-за инфицирования слюной собаки.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
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Из одной раны воздух выходил наружу, что указывало на повреждение органов дыхания. Женщина начала задыхаться. Было принято решение об операции мультидисциплинарной бригадой врачей. Пациентку перевели в ЛОР-отделение, так как травмы грозили удушением и гнойным воспалением шеи из-за инфицирования слюной собаки.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
«Мы выполнили под наркозом нижнюю трахеотомию, обеспечив доступ воздуха в дыхательные пути. Затем сделали небольшой надрез на шее и герметизировали раны трахеи, чтобы воздух перестал выходить наружу, установили дренаж. Общая длительность операций составила 2 часа 45 минут», - рассказал заведующий ЛОР-отделением больницы Артём Гербергаген.Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана. Самостоятельное дыхание полностью восстановилось, раны зажили, швы уже сняты
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Лора Луганская