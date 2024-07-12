В НИКИ детства с начала года осмотрели около 5 тысяч юных спортсменов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Центра спортивной медицины Научно-исследовательского клинического института детства с начала года осмотрели около 5 тысяч детей-спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Там отметили, что в НИКИ юные спортсмены могут максимально быстро пройти полное медобследование и получить допуск к тренировкам.
Как отметили в министерстве, при наличии показаний для детей проводят дополнительные консультации узкопрофильных специалистов. После этого оформляют заключения о допуске к тренировкам и соревнованиям.
По данным Минздрава региона, специалисты Центра спортивной медицины НИКИ детства принимают юных представителей сборных команд по 160 видам спорта, в том числе по карате, сноубордингу, прыжкам на батуте, фитнес-аэробике, хоккею на траве, стрельбе из лука.
Читайте также:
Нарколог Сааков назвал две причины смертельной опасности пьяного купания
В 32 городах Подмосковья продолжится акция «Проверь своё здоровье в парке»
Подмосковные врачи спасли мужчину с редкой патологией бронхов
«В нашем центре ребята сдают анализы и проходят полную диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ и рентген. Они также получают консультации 12 специалистов. Полное обследование организма занимает около трёх часов. С начала года в нашем центре здоровье проверили порядка 5 тыс. юных спортсменов», – рассказала руководитель Центра спортивной медицины института детства Дарья Коледова.
Как отметили в министерстве, при наличии показаний для детей проводят дополнительные консультации узкопрофильных специалистов. После этого оформляют заключения о допуске к тренировкам и соревнованиям.
По данным Минздрава региона, специалисты Центра спортивной медицины НИКИ детства принимают юных представителей сборных команд по 160 видам спорта, в том числе по карате, сноубордингу, прыжкам на батуте, фитнес-аэробике, хоккею на траве, стрельбе из лука.
Читайте также:
Нарколог Сааков назвал две причины смертельной опасности пьяного купания
В 32 городах Подмосковья продолжится акция «Проверь своё здоровье в парке»
Подмосковные врачи спасли мужчину с редкой патологией бронхов
Лора Луганская