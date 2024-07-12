В травматологическом центре Жуковского проведут второй День открытых дверей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В центре травматологи и ортопедии Жуковской больницы 13 июля проведут День открытых дверей. Побывать на нём смогут жители не только Подмосковья, но и других регионов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Проконсультироваться можно будет по вопросам болей в коленных, тазобедренных, плечевых и голеностопных суставах, а также в стопах.
День открытых дверей пройдёт с 10 до 15 часов. Желающим получить консультацию врачей необходимо иметь при себе результаты рентген-, КТ- или МРТ-исследований суставов, а также полис ОМС и СНИЛС. При наличии показаний пациенту может предложить лечение в Жуковской больнице в рамках ОМС.
Центр травматологии и ортопедии Жуковской больницы находится по адресу: Жуковский, ул. Фрунзе, дом 1, 3 корпус.
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«Это уже второй День открытых дверей в Подмосковье. Желающие смогут получить консультации ведущих врачей-травматологов-ортопедов, побывать на экскурсии по нашему центру травматологии и ортопедии. У нас есть всё необходимое для высокотехнологичных операций, в том числе на артроскопических и эндопротезирования суставах. Наши врачи выполняют более 3 тыс. операций в год по направлениям травматологии и ортопедии», – рассказала главврач Жуковской больницы Лилия Бусыгина.
День открытых дверей пройдёт с 10 до 15 часов. Желающим получить консультацию врачей необходимо иметь при себе результаты рентген-, КТ- или МРТ-исследований суставов, а также полис ОМС и СНИЛС. При наличии показаний пациенту может предложить лечение в Жуковской больнице в рамках ОМС.
Центр травматологии и ортопедии Жуковской больницы находится по адресу: Жуковский, ул. Фрунзе, дом 1, 3 корпус.
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Лора Луганская