В травматологическом центре Жуковского проведут второй День открытых дверей

«Это не первый опыт проведения такой акции. Она помогает людям проверить свое здоровье без очередей в душных помещениях, а спокойно прогуливаясь в парке. В таких условиях даже небольшое ожидание может пойти на пользу благодаря свежему воздуху и хорошей погоде», — отмечается в сообщении.

