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Подмосковный педиатр Теплова посоветовала постоянно давать детям витамин D

23 апреля 2024, 22:02
Фото: Istockphoto / MysteryShot

Фото: Istockphoto / MysteryShot

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Детям при любых условиях необходим ежедневный профилактический приём витамина D. Об этом заявила заведующий дневным стационаром Московского областного центра охраны материнства и детства, врач-педиатр Юлия Теплова.
«Большая часть этого витамина синтезируется в организме под воздействием солнечного света, незначительная часть поступает с продуктами. Но современные условия таковы, что ни нахождение на солнце, ни рацион не восполняют достаточный уровень витамина D. Детям необходим приём его профилактических доз после консультации со специалистом», – пояснила доктор, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Как рассказала Теплова, витамин D помогает усвоению кальция и фосфора, необходимых для формирования костной ткани и зубов. Его дефицит приводит к рахиту, сахарному диабету, инфаркту миокарда, аутоимунным заболеванииям и снижению иммунитета.



Принимать витамин D, по словам врача, нужно круглогодично, включая летние месяцы. Цвет кожи не является определяющим для изменения дозы. Назначение лечебной дозы витамина требует контроля лабораторных анализов.

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#здоровье
#минздрав мо
#здравоохранение
#витамины
#дети
#подмосковье
#московская область
Диетолог Круглова объяснила, как питаться в офисе без вреда для фигуры
23 апреля 2024, 18:55

Фото: istockphoto/Svetlana Verbitskaya

Правильное и сбалансированное питание поможет офисным работникам сохранить фигуру и не набрать лишний вес. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.
В беседе с изданием NEWS.ru специалист подчеркнула, что в первую очередь в рацион необходимо включить продукты с высоким содержанием белка, которые способны в должной степени насыщать организм. Кроме того, важно правильно спланировать время приёма пищи. Лучше если перекусы будут регулярными, так как длительные перерывы могут спровоцировать переедание в вечернее время, добавила врач.

Правильный перекус позволит не набрать лишний вес офисным работникам, продолжила диетолог. Хорошо, если в нём будет присутствовать белковый продукт. Это может быть йогурт, кусочек сыра, творог или кисломолочный напиток. Подойдёт также горсть орехов.

Также важно добавлять в рацион цельнозерновые продукты и продукты, обеспечивающие организм пищевыми волокнами и витаминами. Это могут быть фрукты, овощи, в летнее время ягоды. Такой сбалансированный перекус способен на долгое время насыщать организм и не приводит к перееданию, заключила Наталья Круглова.

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#фрукты
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В Королёве врачи достали из желудков детей три монеты
23 апреля 2024, 18:04

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Королёвской больницы извлекли из желудков детей сразу три инородных тела. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригады скорой помощи доставили в больницу трёхлетнюю девочку и четырёхлетнего мальчика. Оба ребёнка жаловались на боль в животе. Как выяснилось, во время игры малыши проглотили монеты. Рентген подтвердил наличие в брюшной полости инородных предметов округлой формы.
«Под общим обезболиванием мы извлекли из желудков детей специальными инструментами две монеты по 2 рубля и 5 рублей, а также игрушечную монету. Такие случаи в практике нашего отделения не редкость, но в тот день оба ребёнка поступили в одну смену. При этом родственниками они не являются. Благодаря своевременному обращению удалось избежать тяжёлых последствий», – сказал врач-эндоскопист Королёвской больницы Тимур Автурханов.
Сейчас мальчик и девочка чувствуют себя хорошо и уже выписаны. Врачи настоятельно посоветовали родителям внимательно следить за тем, что находится в руках у детей.

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#минздрав мо
#дети
#королёв
#врачи
#медицина
#московская область
#подмосковье
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Врач Эдигер рассказал о смертельной опасности ковыряния в носу
23 апреля 2024, 17:17

Фото: istockphoto/Liliia Bila

Сегодня, 23 апреля, отмечается Международный день ковыряния в носу. Этот забавный «праздник» призван привлечь внимание к привычке, которая не только считается дурным тоном в обществе, но и может таить в себе смертельную опасность.
О том, какую угрозу может нести казалось бы безобидная привычка, Общественной Службе Новостей рассказал врач-патологоанатом Александр Эдигер. Специалист указал, что мифы из детства о застрявшем или сломанном в носу пальце не являются правдой. Однако ковыряние в носу может быть чревато многими неприятностями и даже привести к смертельному исходу.

«Да, был такой случай — человек решил поспорить с товарищем и доказать тому вместимость своего носового хода. Потом его хоронили», — рассказал медик.

По словам Эдигера, расстояние от пальца, вошедшего в носовой ход, до мозга очень невелико. Сделав неосторожное движение или засунув палец в нос целиком вполне можно погибнуть.

Врач также отметил важность слизистых оболочек носа, которые являются естественным барьером для инфекций и при этом легко повреждаются. Ковыряние в носу — один из самых лёгких способов устроить себе неприятности со здоровьем. Очень важно с ранних лет отучать детей от этой привычки.

«Переломы костей, носовых перегородок, инфекции — все это возможно, если вы ковыряетесь в носу», — заключил Александр Эдигер.

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#врач
#человек
#опасность
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В Подмосковье врачи прооперировали новорожденного с врожденной патологией
23 апреля 2024, 16:35

Фото: istockphoto / Gumpanat

Специалисты МОЦОМДа успешно прооперировали редко встречающуюся патологию мочевыделительной системы. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Патологию у ребенка обнаружили в ходе скринингового обследования.

«Задний уретральный клапан - редчайшей врожденной патологии, которая приводит к множественным нарушениям во всей мочевыделительной системе. Он имеет 3 формы заболевания.В нашем случае мы имели дело с клапаном 2-го типа, который встречается очень редко и имеет не совсем стандартную рентгенологическую и интраоперационную картину. Оперативное вмешательство было проведено высокотехнологичной методикой — цистоскопически, то есть доступ осуществлялся через уретру, без разрезов, что существенно сокращает время и травматичность операции» — поделилась лечащий врач Татьяна Шишкина.

Стоит отметить, что в настоящий момент ребенок проходит наблюдение у специалистов.

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#заболевания
#подмосковье
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Балашихинские врачи спасли малыша, едва не погибшего из-за конфеты
23 апреля 2024, 14:44

Фото: Istockphoto / Lesia Boiko

Врачи Балашихинской поликлиники №1 спасли трёхлетнего ребёнка, которому конфета едва не стоила жизни. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
На приём к стоматологу пришла 14-летняя девочка, которую сопровождали бабушка и трёхлетний брат. Пока пациентка была у врача, женщина с внуком сидели в кабинете. В какой-то момент мальчик подавился конфетой и стал задыхаться. Врач начала спасение жизни малыша.
«Медик немедленно применила такой метод первой помощи, как приём Геймлиха. Обхватив ребёнка сзади и сцепив руки в замок, специалист начала давить ему на диафрагму. В это же время медсестра вызвала бригаду хирургов. В итоге ребёнок проглотил конфету и начал дышать нормально. Его состояние стабилизировалось за полминуты. Помощь бригады хирургов, прибывших с реанимационным оборудованием, не потребовалась», – рассказал главврач Балашихинской поликлиники №1 Сергей Комаров.
Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо. Как отметили в региональном Минздраве, специалисты поликлиники регулярно проходят обучение оказанию первой помощи.

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#подмосковье
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#балашиха
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#стоматолог
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Студентка Физтеха создала вечный источник питания для кардиоимплантов
23 апреля 2024, 14:30

Фото: Фотобанк МО

В Физтехе создано устройство, способное стать вечным источником питания для имплантируемых медицинских систем. Его разработала студентка Московского физико-технического института Екатерина Вахницкая.
Модель устанавливается один раз на всю жизнь. Она работает на глюкозе из кровотка. При этом ферментный биотопливный элемент внедряется не через разрез кожи, а через прокол в вене или артерии, рассказали РИА Новости в вузе.
«Этот элемент создан для пациентов, использующих активные имплантаты, а также для людей, страдающих сахарным диабетом. Они могут использовать устройство для питания биосенсоров и других датчиков. Механизм может выступить в качестве модели для создания других биомедицинских устройств», – пояснила сама автор проекта.
Как отмечает агентство, проект стал победителем конкурса и получил грант в 500 тыс. рублей.

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#московская область
#подмосковье
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Подмосковные врачи обменялись опытом с коллегами из Китая
23 апреля 2024, 13:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи из Красногорской и Щёлковской больниц, а также НИКИ детства Минздрава Московской области стали участниками международной стажировочной сессии «Опыт здравоохранения КНР» и посетили ведущие медицинские учреждения в Шанхае и Пекине, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Важность подобных мероприятий отметил глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.

«Обмен опытом позволяет повысить квалификацию специалистов, а также перенять передовые практики оказания медицинской помощи», — пояснил Сапанюк.
В Китае подмосковные врачи узнали об используемой там схеме оказания первой медицинской помощи и неотложной помощи, а также обменялись с местными коллегами опытом диагностики и терапии тяжёлых болезней.

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#китай
#врачи
#минздрав мо
#медицина
#здравоохранение
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Реабилитацию в стационарах Подмосковья с начала года прошли около 8 тысяч человек
23 апреля 2024, 10:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 8 тысяч жителей Московской области прошли курс реабилитации в стационарах региональных больниц с начала текущего года, в их числе и юные пациенты, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Отделения реабилитации для взрослых работают на базе 24 медицинских организаций Подмосковья, еще в шести работают детские отделения. Всего с начала года реабилитационную помощь в Московской области получили почти 8 тысяч жителей региона, из которых около одной тысячи — дети», — цитируются в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Алексея Сапанюка.
Направление на реабилитацию получают пациенты, перенесшие заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, центральной нервной системы, а также после травм. Реабилитация проводится бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

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#реабилитация
#медицина
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
#минздрав мо
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Биолог назвала овощи и фрукты, снижающие риск развития рака
Генетик Мальцева: риск развития рака снижают морковь, апельсины и зелень
23 апреля 2024, 05:11

Фото: istock / Sarsmis

Некоторые продукты могут не только снизить риски развития онкологических заболеваний, но и способствовать их лечению. Об этом заявила биолог-генетик, клинический психолог, нутрициолог Ирина Мальцева в интервью радио Sputnik.
«Искусственный интеллект сравнивал такие продукты, как терпкий виноград, морковь, сельдерей, зеленый чай, апельсины, брокколи, укроп, петрушка, кинза, с некоторыми лекарствами, которые предназначены для лечения рака. Оказалось, что они могут обладать сопоставимым действием. Различные овощи, фрукты и ягоды, содержащие палитру фитонутриентов, могут снижать уровень воспаления», — рассказала эксперт.
Как утверждает Мальцева, существуют и продукты, способные «разбудить» гены и спровоцировать развитие раковых заболеваний. Раньше таким продуктами были, к примеру, ядовитые ягоды. В настоящее время мы их не употребляем, однако едим фаст-фуд, получая переизбыток простых сахаров.

Мальцева подчеркнула, что для генов человека это чужеродные продукты, а все чужеродное для человеческого организма запускает активность генов, повышающих уровень воспаления.

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#фрукты
#питание
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