Подмосковный педиатр Теплова посоветовала постоянно давать детям витамин D

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Детям при любых условиях необходим ежедневный профилактический приём витамина D. Об этом заявила заведующий дневным стационаром Московского областного центра охраны материнства и детства, врач-педиатр Юлия Теплова.
«Большая часть этого витамина синтезируется в организме под воздействием солнечного света, незначительная часть поступает с продуктами. Но современные условия таковы, что ни нахождение на солнце, ни рацион не восполняют достаточный уровень витамина D. Детям необходим приём его профилактических доз после консультации со специалистом», – пояснила доктор, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.Как рассказала Теплова, витамин D помогает усвоению кальция и фосфора, необходимых для формирования костной ткани и зубов. Его дефицит приводит к рахиту, сахарному диабету, инфаркту миокарда, аутоимунным заболеванииям и снижению иммунитета.
Принимать витамин D, по словам врача, нужно круглогодично, включая летние месяцы. Цвет кожи не является определяющим для изменения дозы. Назначение лечебной дозы витамина требует контроля лабораторных анализов.
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