В Королёве врачи достали из желудков детей три монеты

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Королёвской больницы извлекли из желудков детей сразу три инородных тела. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригады скорой помощи доставили в больницу трёхлетнюю девочку и четырёхлетнего мальчика. Оба ребёнка жаловались на боль в животе. Как выяснилось, во время игры малыши проглотили монеты. Рентген подтвердил наличие в брюшной полости инородных предметов округлой формы.
Сейчас мальчик и девочка чувствуют себя хорошо и уже выписаны. Врачи настоятельно посоветовали родителям внимательно следить за тем, что находится в руках у детей.
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«Под общим обезболиванием мы извлекли из желудков детей специальными инструментами две монеты по 2 рубля и 5 рублей, а также игрушечную монету. Такие случаи в практике нашего отделения не редкость, но в тот день оба ребёнка поступили в одну смену. При этом родственниками они не являются. Благодаря своевременному обращению удалось избежать тяжёлых последствий», – сказал врач-эндоскопист Королёвской больницы Тимур Автурханов.
Сейчас мальчик и девочка чувствуют себя хорошо и уже выписаны. Врачи настоятельно посоветовали родителям внимательно следить за тем, что находится в руках у детей.
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Лора Луганская