В Московской области наблюдается снижение заболеваемости туберкулезом

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Подмосковье заболеваемость туберкулезом снизилась на 12%. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В регионе положительная динамика в снижении заболеваемости туберкулёзом.
Для оказания стационарной помощи больным в Подмосковье работают 6 отделений круглосуточного пребывания с общим коечным фондом 905 коек.
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«В регионе реализуется комплексная программа по профилактике этого заболевания, его раннему выявлению и снижению смертности от него. С начала года заболеваемость туберкулёзом снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы достигли таких результатов благодаря активной просветительской работе, повышению доступности диагностики и эффективной терапии», — поделился главврач Московского областного клинического противотуберкулёзного диспансера Сергей Смердин.
Для оказания стационарной помощи больным в Подмосковье работают 6 отделений круглосуточного пребывания с общим коечным фондом 905 коек.
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Мира Полтева