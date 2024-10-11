Подмосковный пенсионер разорвал себе барабанную перепонку спичкой

В НИИ имени Н.В. Склифосовского спасли мужчину с разрывом аневризмы брюшной аорты размером с гранат. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заявление Анастасии Раковой, заммэра столицы по вопросам социального развития.