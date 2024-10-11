Подмосковный пенсионер разорвал себе барабанную перепонку спичкой

Фото: пресс-служба Минздрава МО
69-летнего мужчину с гнойным отитом вылечили врачи Долгопрудненской больницы, причиной заболевания стала застрявшая в ухе спичка, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в клинику с жалобами на снижение слуха, заложенность левого уха, гнойные выделения и пульсирующую головную боль. При обследовании у пациента выявили гнойный отит и полипы среднего уха. Мужчина рассказал, что два месяца назад очищал слуховой проход при помощи спички. Спичка обломилась и осталась в ухе, но тогда он не придал этому значения, а обратился к врачу, только кода начались боли.
Она добавила, что гнойное воспаление находилось в опасной близости к мозгу, что грозило развитием менингита и смертью.
В настоящее время жизни и здоровью пациента ничего не угрожает, его выписали на амбулаторное лечение. Слух в пострадавшем ухе удалось частично восстановить.
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«В ходе операции мы обнаружили половину спички, которая разорвала барабанную перепонку и обросла полипами за время нахождения в глубине среднего уха. Инородное тело стало причиной гнойного воспаления. Во время сложной двухчасовой операции мы удалили источник воспаления и большой массив полипов в среднем ухе и слуховом проходе, очистили и санировали гнойный очаг», – рассказала хирург-отоларинголог Наиля Вяхирева.
Она добавила, что гнойное воспаление находилось в опасной близости к мозгу, что грозило развитием менингита и смертью.
В настоящее время жизни и здоровью пациента ничего не угрожает, его выписали на амбулаторное лечение. Слух в пострадавшем ухе удалось частично восстановить.
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Лев Каштанов