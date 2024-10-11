Московская область продолжает оснащать медицинские учреждения современным оборудованием

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В медицинские учреждения Московской области продолжают поставлять новое неонатологическое оборудование, предназначенное для помощи новорождённым, включая инкубаторы, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В регионе роддома и перинатальные центры оснащены самым современным оборудованием, что позволяет оказывать любые виды медпомощи на всех этапах беременности и родов. В этом году мы закупили дополнительную медтехнику для оказания комплексной помощи новорожденным с первых минут жизни», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
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