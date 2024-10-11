Московская область продолжает оснащать медицинские учреждения современным оборудованием

В Московской области открылись ещё семь школ паллиативного ухода, которые находятся под контролем координационного центра паллиативной медицины. Они расположены в Егорьевской, Ступинской, Коломенской, Зарайской, Каширской, Воскресенской и Луховицкой больницах. В этих школах родственникам пациентов рассказывают, как правильно ухаживать за больными, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.