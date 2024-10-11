Вакцинацию от гриппа в Подмосковье прошли уже более 600 тысяч детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сезонная прививочная кампания проводится в Московской области, на сегодняшний день иммунизацию от гриппа получили свыше 600 тысяч детей, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Осенью всегда наблюдается подъём заболеваемости, а в школе дети, как правило, находятся в тесном контакте. Вакцинация позволяет защититься от гриппа и его опасных осложнений. Всего с начала прививочной кампании вакцинацию от гриппа прошли более 600 тысяч детей», — сказал глава Минздрава Московской области Алексей Сапанюк.Он добавил, что сделать прививку детям можно не только в поликлинике, но и непосредственно в школе или детском саду. Эта мера введена для удобства родителей. Прививочная кампания продлится до декабря.
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