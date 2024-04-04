В Подмосковье паллиативные пациенты теперь получают бесплатную психологическую помощь

По всей Московской области открылась бесплатная запись для паллиативных пациентов и их родственников в кабинеты медико-психологического консультирования. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы настоятельно призываем паллиативных пациентов и их родственников пользоваться психологической поддержкой. Это поможет не только остаться открытым миру, но и не чувствовать себя обузой. А родных подготовит к любому развитию ситуации, сохранив при этом психику здоровой», – сказала руководитель координационного центра паллиативной помощи Московской области Анна Шестакова.Как отметили в министерстве, эффективное лечение стресса у пациентов с тяжёлыми заболеваниями может значительно повысить качество их жизни. Координационный центр паллиативной помощи уже направил 54 человека на обследование. С пациентами работают специалисты службы психологической помощи, которые прошли специальное обучение.
Читайте также:
В Подмосковье врачи вернули зрение 76-летней женщине, которая не видела с детства
В Дубне врачи извлекли из желудка мальчика металлический шарик диаметром 1,5 см
В Подмосковье закупят около 200 медицинских приборов для выявления и лечения онкологии
Лора Луганская