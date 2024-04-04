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Уникальная операция егорьевских медиков сохранила пациентке качество жизни

04 апреля 2024, 21:35
Фото: пресс-служба администрации г. о. Егорьевск

Фото: пресс-служба администрации г. о. Егорьевск

Врачи Егорьевской больницы провели пациентке уникальную операцию, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Женщина поступила в гинекологическое отделение для проведения планового хирургического вмешательства по поводу кистомы левого яичника.
«В самом начале операции завотделением Владислав Каданцев обнаружил у пациентки не выявленный раннее эндометриоз сигмовидной кишки в стадии, требующей срочного вмешательства. Во время консилиума медики решили удалить части кишечника, поражённую очагами эндометриоза», – говорится в сообщении.
Во время такой операции иногда приходится выводить стому на переднюю брюшную стенку, что снижает качество жизни пациента. После обследования колопроктолога Алексея Ермилышева была проведена реконструктивная операция, которая исключила установку стомы.


Обе операции прошли успешно. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к переводу из хирургического отделения в гинекологическое. Через 10 дней ей обещают снять швы.

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В Подмосковье паллиативные пациенты теперь получают бесплатную психологическую помощь
04 апреля 2024, 20:49

По всей Московской области открылась бесплатная запись для паллиативных пациентов и их родственников в кабинеты медико-психологического консультирования. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы настоятельно призываем паллиативных пациентов и их родственников пользоваться психологической поддержкой. Это поможет не только остаться открытым миру, но и не чувствовать себя обузой. А родных подготовит к любому развитию ситуации, сохранив при этом психику здоровой», – сказала руководитель координационного центра паллиативной помощи Московской области Анна Шестакова.
Как отметили в министерстве, эффективное лечение стресса у пациентов с тяжёлыми заболеваниями может значительно повысить качество их жизни. Координационный центр паллиативной помощи уже направил 54 человека на обследование. С пациентами работают специалисты службы психологической помощи, которые прошли специальное обучение.

Для записи нужно позвонить на круглосуточную горячую линию по телефону 8(498) 683-83-83.

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Названы самые явные признаки буллинга в отношении ребёнка
Педагог Вакалюк: Синяки и тревожность могут говорить о буллинге
04 апреля 2024, 20:47

Фото: iStock/AlexLinch

Педагог-психолог Анна Вакалюк рассказала, что признаками буллинга ребёнка могут быть физические увечья, а также расстройства поведения, беспричинная агрессия.
«У ребёнка появляются синяки, порезы, царапины, не связанные с игрой или случайным падением. Их происхождение он внятно объяснить не может. Ребёнок становится тревожным, неуверенным в себе, уходит от контакта, может часто плакать, впадает в депрессивное состояние. У него плохой аппетит, тошнота, головные и желудочные боли», — пояснила в беседе с «Петербургским дневником» Вакалюк.

Кроме этого, ребёнок может отказываться идти в школу, у него могут наблюдаться панические атаки.

Специалист добавила, что профилактикой буллинга должны заниматься взрослые, в частности педагоги и психологи.

А детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова заявила, что ребёнок может стать «белой вороной», если запретить ему пользоваться гаджетами.

«Если ребёнок сидит в гаджетах, активно участвует в Tik Tok, Shorts, Reels и т. д. – это не будет выделять его на фоне других ребят. Если вдруг ребёнок в подобных вещах сидеть не будет, тогда он станет белой вороной, будет чувствовать себя изгоем. На психику ребёнка это явно не будет влиять позитивно», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

Ранее психолог Дарья Дугенцова заявила, что снизить уровень стресса и страха перед публичными выступлениями могут помочь дыхательные упражнения.

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#гаджеты
#педагоги
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Диетолог Лазуренко раскрыла, какой десерт можно есть при похудении
Диетолог Лазуренко заявила о допустимости горького шоколада при похудении
04 апреля 2024, 19:58

Фото: iStock/Fedinchik

Диетолог Наталья Лазуренко заявила, что в борьбе с лишним весом из всех десертов употреблять можно горький шоколад.
«Речь идёт исключительно про горький шоколад. И этот вариант мы можем рассматривать только в качестве получения полезных веществ. Помочь в снижении веса шоколад не может. В больших количествах это только лишние калории. Если за сутки человек не расходует этот ресурс, то все будет откладываться в жировую ткань, — пояснила в беседе с NEWS.ru Лазуренко.

До этого врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк отмечала, что энергетики лишь маскируют усталость за рулём, поэтому употреблять их водителям бессмысленно.

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#диетолог
#шоколад
#терапевт
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Россиян предупредили о проблемах с психикой весной
Врач Тимощенко: Весной могут обостряться проблемы с психикой
04 апреля 2024, 19:38

Фото: iStock/tommaso79

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что в весенний период люди могут столкнутся с обострениями проблем с психикой, а также с ЖКТ.
«Проблемы с ЖКТ — функциональная диспепсия, гастриты, язвенная болезнь. Психические заболевания, так как ранняя весна, как правило, ассоциируется со сниженным фоном настроения, эмоциональной лабильностью, особенно у лиц с тревожным складом личности или в случае ранее диагностированных депрессивных расстройств», — пояснила в беседе с NEWS.ru Тимощенко.

По её словам, кроме этого, могут учащаться случаи ОРВИ из-за ослабленного иммунитета.

Ранее кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко не рекомендовал водителям перед вождением принимать корвалол.

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#терапевт
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Врач Степаненко предостерёг водителей от корвалола из-за снотворного действия
04 апреля 2024, 18:35

Фото: iStock/Antonio_Diaz

Кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко не рекомендовал водителям перед вождением принимать корвалол.
«Этот препарат кардиологическим не является, относясь к седативным средствам. Я бы не рекомендовал его использование не только потому, что он содержит этанол, но и потому, что в его состав входят фенобарбитал — вещество, обладающее снотворным действием», — пояснил в беседе с Газета.ру Степаненко.

Он добавил, что в принципе кардиологические препараты употреблять можно при вождении машины пи условии, что терапия подобрана корректно и дозировки соблюдены.

Ранее эндокринолог, врач превентивной и интегративной медицины Роман Терушкин заявлял, что бессонница весьма опасна для здоровья, поскольку она может привести к серьёзным заболеваниям и падению иммунитета.

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В Подмосковье врачи вернули зрение 76-летней женщине, которая не видела с детства
04 апреля 2024, 17:29

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

Воскресенские офтальмологи вернули зрение 76-летней пациентке, которая не видела с детства. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина обратилась в больницу из-за ухудшения зрения и боли в глазах. Во время диагностике выявили гиперметропию и астигматизм .

«На момент поступления женщина фактически не видела одним глазом. Во время операции мы имплантировали искусственный хрусталик, который был изготовлен специально для пациентки с учетом высокой дальнозоркости и астигматизма. Благодаря вмешательству, нам удалось компенсировать дальнозоркость и астигматизм, что позволило существенно улучшить зрение. Операция прошла успешно и заняла около 10 минут — поделился завотделения офтальмологии Ильдар Камалов.

Стоит отметить, что сейчас женщина проходить амбулаторное лечение.

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#воскресенск
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Названы неожиданные причины появления перхоти
Врач Захарова: Перхоть могут вызвать диабет и иммунодефицит
04 апреля 2024, 15:44

Фото: iStock/vadimguzhva

Врач-дерматовенеролог Анна Захарова заявила, что к риску появления перхоти могут привести сахарный диабет и иммунодефицит.
«Риск возникновения перхоти увеличивается при недугах вроде сахарного диабета и иммунодефицита. Также сильное шелушение кожи головы может сопровождать такие дерматологические заболевания, как себорейный дерматит, экзема, псориаз, атопический и контактный дерматит, ихтиоз и стригущий лишай», — отметила в беседе с «Москвой 24» Захарова.

Кроме этого, влияют на шелушение головы стрессы, гормональные сбои, питание и неправильный уход за кожей головы.

А врач-косметолог, трихолог Эльвира Дорош заявляла, что в подавляющем большинстве случаев выпадение волос обусловлено генетической предрасположенностью или гормональным фоном.

До этого россиянам раскрыли как правильно и без вреда для здоровья выполнять разминку. Как пишет Общественная Служба Новостей, важно соблюдать тайминг и разминаться не более 5-10 минут, не выполнять резких и скачкообразных движений, концентрироваться на дыхании, учитывать свои физическую подготовку и ограничения, а также делать упражнения регулярно.

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#ограничения
#заболевания
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Врач Терушкин: Бессонница может спровоцировать болезни Паркинсона и Альцгеймера
04 апреля 2024, 15:09

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Эндокринолог, врач превентивной и интегративной медицины Роман Терушкин заявил, что бессонница весьма опасна для здоровья, поскольку она может привести к серьёзным заболеваниям и падению иммунитета.
«Если сна недостаточно или его качество оставляет желать лучшего, нервная система остаётся на взводе, в мозгу остаются белковые продукты обмена, ухудшается память, возникает риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера, падает иммунитет. Чувствовать мы себя начинаем вяло, работа дается сложнее — умственные процессы замедляются», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Терушкин.

По его словам, о хронической бессоннице говорят такие симптомы, как сложность засыпания в течение нескольких часов, пробуждения среди ночи, ранний подъём. При наблюдении у себя всех этих симптомов в течение нескольких месяцев врач рекомендовал обращаться к специалистам.

Ранее опрос Rambler&Co показал, что 42% россиян считают себя «жаворонками», 31% — «совами», 27% отметили, что могут адаптироваться к любому режиму сна.

«Более трети респондентов отметили, что их хронотип по разным причинам менялся в течение жизни, причём в сторону более раннего подъёма. У 31% режим сна оставался одним и тем же. 19% жаворонков сообщили, что с возрастом стали совами. Хронотип 14% опрошенных менялся несколько раз и в разные стороны», — приводит RT текст соответствующего исследования.

А опрос Русской Школы Управления показало, что 45% работающих россиян находится в состоянии психологического выгорания.

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#иммунитет
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В Дубне врачи извлекли из желудка мальчика металлический шарик диаметром 1,5 см
04 апреля 2024, 11:51

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Металлический шарк диаметром полтора сантиметра извлекли из желудка восьмилетнего мальчика врачи Дубненской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Операцию по извлечению инородного тела провели под общим наркозом. При этом удалось обойти без разрезов: шарик достали при помощи эндоскопа и гастроскопа. Операция, продолжавшаяся около десяти минут, прошла успешно», — говорится в сообщении.
Главврач Дубненской больницы Игорь Давронов отметил, что за прошлый год в медучреждении было около 20 подобных случаев: поступали дети, проглотившие монеты, шарики, мелкие детали от конструкторов и прочее. Как правило, это дети от года до четырёх лет, однако такие происшествия бывают и с ребятами постарше.

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