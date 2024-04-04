Уникальная операция егорьевских медиков сохранила пациентке качество жизни

Фото: пресс-служба администрации г. о. Егорьевск
Врачи Егорьевской больницы провели пациентке уникальную операцию, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Женщина поступила в гинекологическое отделение для проведения планового хирургического вмешательства по поводу кистомы левого яичника.
«В самом начале операции завотделением Владислав Каданцев обнаружил у пациентки не выявленный раннее эндометриоз сигмовидной кишки в стадии, требующей срочного вмешательства. Во время консилиума медики решили удалить части кишечника, поражённую очагами эндометриоза», – говорится в сообщении.Во время такой операции иногда приходится выводить стому на переднюю брюшную стенку, что снижает качество жизни пациента. После обследования колопроктолога Алексея Ермилышева была проведена реконструктивная операция, которая исключила установку стомы.
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Лора Луганская