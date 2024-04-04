В Подмосковье врачи вернули зрение 76-летней женщине, которая не видела с детства

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Воскресенские офтальмологи вернули зрение 76-летней пациентке, которая не видела с детства. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина обратилась в больницу из-за ухудшения зрения и боли в глазах. Во время диагностике выявили гиперметропию и астигматизм .
Стоит отметить, что сейчас женщина проходить амбулаторное лечение.
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«На момент поступления женщина фактически не видела одним глазом. Во время операции мы имплантировали искусственный хрусталик, который был изготовлен специально для пациентки с учетом высокой дальнозоркости и астигматизма. Благодаря вмешательству, нам удалось компенсировать дальнозоркость и астигматизм, что позволило существенно улучшить зрение. Операция прошла успешно и заняла около 10 минут — поделился завотделения офтальмологии Ильдар Камалов.
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Мира Полтева