Солнечногорские врачи избавили пациентку от болей в стопе

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Солнечногорской больницы начали проводить операции по избавлению от шишек на стопе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В больницу поступила 66-летняя женщина с жалобами на боль в стопе. Врачи диагностировали у неё вальгусную деформацию – образование костной шишки.
По данным ведомства, уже 10 пациентов Солнечногорской больницы избавились от шишки. Отмечается, что подобные вмешательства стали доступны благодаря обучению врачей, закупке специализированного оборудования и металлических конструкций. Операция проводится бесплатно по полису ОМС.
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«Под спинальной анестезией мы сделали небольшой разрез стопы, а затем выполнили пациентке костную коррекцию и фиксацию винтами. Всего за час мы скорректировали патологию костей, улучшив структуру и функции стопы. Через полтора месяца женщина вернётся к нам на удаление металлического фиксатора. Позже она перестанет испытывать боли при ходьбе и сможет носить любую обувь», – рассказал травматолог Солнечногорской больницы Игорь Скорина.
По данным ведомства, уже 10 пациентов Солнечногорской больницы избавились от шишки. Отмечается, что подобные вмешательства стали доступны благодаря обучению врачей, закупке специализированного оборудования и металлических конструкций. Операция проводится бесплатно по полису ОМС.
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Лора Луганская