Солнечногорские врачи избавили пациентку от болей в стопе

Врачи Видновского перинатального центра сделали операцию пациентке с редким видом многоплодия, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. В стационар поступила 36-летняя жительница Калужской области, у которой диагностировали врастание плаценты в рубец на матке.