Серпуховские врачи сделали уретропластику, взяв материал со щеки пациента

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Серпуховской больницы провели уретропластику 69-летнему мужчине, взяв материал с внутренней стороны щеки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В урологическое отделение поступил пациент с жалобами на затруднённое мочеиспускание. Врачи диагностировали у него стриктуру уретры – сужение мочеиспускательного канала, вызванное образованием рубцовой ткани. Это грозило инфекцией мочевых путей, простатитом и формированием камней в мочевом пузыре.
Хирурги провели заместительную уретропластику – пластическое восстановление проходимости мочеиспускательного канала.
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Хирурги провели заместительную уретропластику – пластическое восстановление проходимости мочеиспускательного канала.
«Во время операции мы вскрыли просвет уретры и удалили рубец, а затем заменили дефект пересаженной тканью, взятой со внутренней стороны щеки. Такой метод – альтернатива пластике уретры, так как слизистая щеки способна хорошо приживаться. Благодаря операции мы восстановили нормальную функцию уретры, улучшив качество жизни пациента», – рассказал заведующий урологическим отделением хирургического стационара Серпуховской больницы Артур Лукьянчиков.Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан под наблюдение врача-уролога по месту жительства.
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Лора Луганская