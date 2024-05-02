Видновские врачи прооперировали пациентку с редчайшим видом многоплодия

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Видновского перинатального центра сделали операцию пациентке с редким видом многоплодия, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. В стационар поступила 36-летняя жительница Калужской области, у которой диагностировали врастание плаценты в рубец на матке.
УЗИ показало, что будущая мама ждёт монохориальную моноамниотическую двойню, которая в акушерской практике встречается в 0,01% случаев от всех спонтанных и в 1% – от многоплодных беременностей.
В таких случаях оба эмбриона расположены в одном амниотическом мешочке и питаются через одну плаценту. При этом они подвержены очень высокому риску осложнений.
Проблемами врастания плаценты в рубец на матке в Видновском перинатальном центре занимаются с ноября 2014 года. Там уже прооперировали более 300 пациенток из всех регионов России.
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В таких случаях оба эмбриона расположены в одном амниотическом мешочке и питаются через одну плаценту. При этом они подвержены очень высокому риску осложнений.
«Такие случаи крайне редки. Сочетание врастания плаценты и беременности делает эту операцию поистине уникальной. Мы провели операцию на сроке 33 недели и два дня. На свет появились двое мальчиков весом 2120 и 2200 граммов с оценкой 7-8 баллов по шкале Апгар. Новорождённые и мама – в удовлетворительном состоянии», – рассказал заведующий акушерским отделением патологии беременности центра Ильяс Куликов.В министерстве добавили, что это третьи преждевременные оперативные роды пациентки. Кровопотеря составила 1 тыс. 114 миллилитров. Маму и братьев дома ждут двое старших детей.
Проблемами врастания плаценты в рубец на матке в Видновском перинатальном центре занимаются с ноября 2014 года. Там уже прооперировали более 300 пациенток из всех регионов России.
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Лора Луганская