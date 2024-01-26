Подмосковный центр охраны материнства и детства получил оборудование на 60 млн рублей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Лёгкое медицинское оборудование стоимостью более 60 млн рублей поставили в Московский областной центр в минувшем году, техника применяется для различных методов диагностики, а также лечебных процедур, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В диагностическое отделение поступил передвижной рентгенологический цифровой аппарат стоимостью более 6,9 млн рублей. Родильный блок получили реанимационные системы на сумму 13,5 млн рублей, аппарат УЗИ за 5 млн рублей, фетальные мониторы для матери и плода стоимостью более миллиона рублей и ряд других аппаратов», — цитируются в сообщении слова главврача центра Татьяны Мельник.
Новая техника поступила также в Стационарное отделение №2 — Детскую больницу. Большая часть аппаратов предназначена операций и диагностики.
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