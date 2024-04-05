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В Подмосковье с начала года заготовили более 20 тонн донорской крови и её компонентов

05 апреля 2024, 13:00
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 20 тонн крови и её компонентов сдали доноры в Московской области с начала текущего года в стационарных учреждениях службы крови и на выездных акциях, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В Подмосковье действует развитое донорское движение. С начала года в регионе заготовили более 20 тонн крови и ее компонентов для помощи тем, кто в ней нуждается», — рассказала главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.
Она особо отметила, что за десять дней после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта люди сдали 3,7 тонны крови и компонентов, при том, что в среднем за этот период заготавливают около полутора тонн крови.


Донорская кровь и её компоненты необходимы пострадавшим в ДТП, пациентам с ожогами, онкологическими заболеваниями и травмами, недоношенным детям и многим другим пациентам. Полная информация о донорстве крови в Московской области размещена на портале «Доноры Подмосковья».

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В Кашире врачи вернули возможность ходить 101-летней женщине с переломом бедра
05 апреля 2024, 12:47

Фото: пресс-служба Минздрава МО

101-летнюю женщину с жалобами на боль в бедре после падения привезла в Каширскую больницу бригада скорой помощи, диагностика показала, что у женщины перелом правой бедренной кости со смещением, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Такой перелом мог лишить женщину способности самостоятельно передвигаться. Мы провели малоинвазивную операцию, в ходе которой сопоставили кости и зафиксировали их специальным штифтом», — рассказал заведующий травматологическим отделением медучреждения Константин Смирнов.
Операция прошла успешно. На вторые сутки после хирургического вмешательства пациентка смогла передвигаться самостоятельно с дополнительной опорой. Через две недели швы сняли. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и передвигается самостоятельно, её выписали на амбулаторное лечение.

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Диетолог рассказала, кому следует исключить из рациона супы
Диетолог Стародубова рассказала, кому нельзя есть супы на наваристых бульонах
05 апреля 2024, 04:52

Фото: istock / Mariha-kitchen

Супы на наваристых жирных бульонах не нужно употреблять людям с хроническими заболеваниями. Об этом рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в разговоре с РИА Новости.
«Не все супы одинаково полезны. Предпочтение в рационе следует отдавать супам, приготовленным на овощных отварах, их еще называют вегетарианскими», — рассказала Стародубова.
Она отметила, что для приготовления таких супов можно использовать овощи самых разных цветов и зелень. Они содержат множество витаминов, минеральных веществ и клетчатки. Также в овощной суп можно добавить бобовые или нерафинированные крупы — гречку, перловку, овсянку.

Диетолог добавила, что заправить суп можно сметаной небольшой жирности или растительным маслом холодного отжима, добавив его в уже готовое блюдо, не нагревая.

«От супов и других блюд, приготовленных на наваристых жирных бульонах, а также с использованием различных колбасных изделий, копченостей, солений и маринованных продуктов, лучше отказаться или употреблять лишь изредка из-за высокого содержания насыщенных жиров и соли. Бульоны, особенно наваристые, как и блюда на его основе, резко ограничиваются или полностью исключаются из питания людей с хроническими заболеваниями, например, с заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени и (при) подагре», — обратила внимание эксперт.
Стародубова сказала, что при отсутствии противопоказаний, может готовить суп на бульоне из диетических сортов мяса или птицы — кролика, индейки, цыпленка. Она порекомендовала при приготовлении удалять весь видимый жир с мяса, а также сливать первый бульон.

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Подмосковный психолог Волкова назвала главное в воспитании детей-амбидекстров
04 апреля 2024, 22:13

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Насильно переучивать ребёнка-амбидекстра нельзя, заявила психолог Учебного центра НИКИ детства Юлия Волкова. Она рассказала, как родителям помочь такому ребенку в жизни и в учёбе.
Около 1% людей в мире одинаково хорошо используют оба полушария мозга и обе руки при выполнении разных задач. При этом работа полушарий не согласована. Эта редкая способность называется амбидекстрия.
«Амбидекстры отличаются от обычных деток тем, что одинаково хорошо владеют и левым, и правым полушариями. Ребёнок может как родиться с этим навыком, так и приобрести его. Не нужно его насильно переучивать. Понаблюдайте, какая рука у него доминирует, какое полушарие главнее. Можно провести тесты с психологом. Результаты помогут спланировать дальнейшее обучение и развитие ребёнка», – пояснила специалист, слова которой приводят в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Важно помнить, что у детей-амбидекстров могут возникнуть проблемы в обучении из-за неусидчивости, гиперактивности и рассеянности внимания. Это приводит к ошибкам в любых задачах, где требуется точность – будь то сборка конструктора, контрольная по математике или диктант по русскому языку.
«Если взрослые, учителя или родители начинают эмоционально подавлять таких детей, у них возникает раздражительность, утомляемость и забывчивость, которые могут сопровождаться головными болями. Чтобы снять эмоциональное напряжение, амбидекстры прибегают к капризам, истерикам и непослушанию. Это помогают им снимать напряжение, но делает настоящим испытанием для родителей», – пояснила Волкова.
По словам специалиста, самое важное в воспитании амбидекстра – создать спокойную и любящую атмосферу в семье, где ребёнок сможет свободно развивать творческий и физический потенциал.

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#минздрав мо
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#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Уникальная операция егорьевских медиков сохранила пациентке качество жизни
04 апреля 2024, 21:35

Фото: пресс-служба администрации г. о. Егорьевск

Врачи Егорьевской больницы провели пациентке уникальную операцию, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Женщина поступила в гинекологическое отделение для проведения планового хирургического вмешательства по поводу кистомы левого яичника.
«В самом начале операции завотделением Владислав Каданцев обнаружил у пациентки не выявленный раннее эндометриоз сигмовидной кишки в стадии, требующей срочного вмешательства. Во время консилиума медики решили удалить части кишечника, поражённую очагами эндометриоза», – говорится в сообщении.
Во время такой операции иногда приходится выводить стому на переднюю брюшную стенку, что снижает качество жизни пациента. После обследования колопроктолога Алексея Ермилышева была проведена реконструктивная операция, которая исключила установку стомы.

Обе операции прошли успешно. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к переводу из хирургического отделения в гинекологическое. Через 10 дней ей обещают снять швы.

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#егорьевск
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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье паллиативные пациенты теперь получают бесплатную психологическую помощь
04 апреля 2024, 20:49

По всей Московской области открылась бесплатная запись для паллиативных пациентов и их родственников в кабинеты медико-психологического консультирования. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы настоятельно призываем паллиативных пациентов и их родственников пользоваться психологической поддержкой. Это поможет не только остаться открытым миру, но и не чувствовать себя обузой. А родных подготовит к любому развитию ситуации, сохранив при этом психику здоровой», – сказала руководитель координационного центра паллиативной помощи Московской области Анна Шестакова.
Как отметили в министерстве, эффективное лечение стресса у пациентов с тяжёлыми заболеваниями может значительно повысить качество их жизни. Координационный центр паллиативной помощи уже направил 54 человека на обследование. С пациентами работают специалисты службы психологической помощи, которые прошли специальное обучение.

Для записи нужно позвонить на круглосуточную горячую линию по телефону 8(498) 683-83-83.

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#здоровье
#здравоохранение
#минздрав рф
#психологическая поддержка
#паллиативная помощь
#московская область
#подмосковье
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Названы самые явные признаки буллинга в отношении ребёнка
Педагог Вакалюк: Синяки и тревожность могут говорить о буллинге
04 апреля 2024, 20:47

Фото: iStock/AlexLinch

Педагог-психолог Анна Вакалюк рассказала, что признаками буллинга ребёнка могут быть физические увечья, а также расстройства поведения, беспричинная агрессия.
«У ребёнка появляются синяки, порезы, царапины, не связанные с игрой или случайным падением. Их происхождение он внятно объяснить не может. Ребёнок становится тревожным, неуверенным в себе, уходит от контакта, может часто плакать, впадает в депрессивное состояние. У него плохой аппетит, тошнота, головные и желудочные боли», — пояснила в беседе с «Петербургским дневником» Вакалюк.

Кроме этого, ребёнок может отказываться идти в школу, у него могут наблюдаться панические атаки.

Специалист добавила, что профилактикой буллинга должны заниматься взрослые, в частности педагоги и психологи.

А детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова заявила, что ребёнок может стать «белой вороной», если запретить ему пользоваться гаджетами.

«Если ребёнок сидит в гаджетах, активно участвует в Tik Tok, Shorts, Reels и т. д. – это не будет выделять его на фоне других ребят. Если вдруг ребёнок в подобных вещах сидеть не будет, тогда он станет белой вороной, будет чувствовать себя изгоем. На психику ребёнка это явно не будет влиять позитивно», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

Ранее психолог Дарья Дугенцова заявила, что снизить уровень стресса и страха перед публичными выступлениями могут помочь дыхательные упражнения.

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#психолог
#гаджеты
#педагоги
#буллинг
#дети
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Диетолог Лазуренко раскрыла, какой десерт можно есть при похудении
Диетолог Лазуренко заявила о допустимости горького шоколада при похудении
04 апреля 2024, 19:58

Фото: iStock/Fedinchik

Диетолог Наталья Лазуренко заявила, что в борьбе с лишним весом из всех десертов употреблять можно горький шоколад.
«Речь идёт исключительно про горький шоколад. И этот вариант мы можем рассматривать только в качестве получения полезных веществ. Помочь в снижении веса шоколад не может. В больших количествах это только лишние калории. Если за сутки человек не расходует этот ресурс, то все будет откладываться в жировую ткань, — пояснила в беседе с NEWS.ru Лазуренко.

До этого врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк отмечала, что энергетики лишь маскируют усталость за рулём, поэтому употреблять их водителям бессмысленно.

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#врач
#диетолог
#шоколад
#терапевт
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Россиян предупредили о проблемах с психикой весной
Врач Тимощенко: Весной могут обостряться проблемы с психикой
04 апреля 2024, 19:38

Фото: iStock/tommaso79

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что в весенний период люди могут столкнутся с обострениями проблем с психикой, а также с ЖКТ.
«Проблемы с ЖКТ — функциональная диспепсия, гастриты, язвенная болезнь. Психические заболевания, так как ранняя весна, как правило, ассоциируется со сниженным фоном настроения, эмоциональной лабильностью, особенно у лиц с тревожным складом личности или в случае ранее диагностированных депрессивных расстройств», — пояснила в беседе с NEWS.ru Тимощенко.

По её словам, кроме этого, могут учащаться случаи ОРВИ из-за ослабленного иммунитета.

Ранее кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко не рекомендовал водителям перед вождением принимать корвалол.

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Врач Степаненко предостерёг водителей от корвалола из-за снотворного действия
04 апреля 2024, 18:35

Фото: iStock/Antonio_Diaz

Кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко не рекомендовал водителям перед вождением принимать корвалол.
«Этот препарат кардиологическим не является, относясь к седативным средствам. Я бы не рекомендовал его использование не только потому, что он содержит этанол, но и потому, что в его состав входят фенобарбитал — вещество, обладающее снотворным действием», — пояснил в беседе с Газета.ру Степаненко.

Он добавил, что в принципе кардиологические препараты употреблять можно при вождении машины пи условии, что терапия подобрана корректно и дозировки соблюдены.

Ранее эндокринолог, врач превентивной и интегративной медицины Роман Терушкин заявлял, что бессонница весьма опасна для здоровья, поскольку она может привести к серьёзным заболеваниям и падению иммунитета.

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