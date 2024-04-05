В Подмосковье с начала года заготовили более 20 тонн донорской крови и её компонентов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 20 тонн крови и её компонентов сдали доноры в Московской области с начала текущего года в стационарных учреждениях службы крови и на выездных акциях, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В Подмосковье действует развитое донорское движение. С начала года в регионе заготовили более 20 тонн крови и ее компонентов для помощи тем, кто в ней нуждается», — рассказала главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.Она особо отметила, что за десять дней после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта люди сдали 3,7 тонны крови и компонентов, при том, что в среднем за этот период заготавливают около полутора тонн крови.
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Лев Каштанов