Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Врач Шестакова рассказала, как «гулять» на балконе с малоподвижными пациентами

Врач Шестакова рассказала, как «гулять» на балконе с малоподвижными пациентами

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Оригинал
Люди, у которых есть проблемы с передвижением, нередко вообще не выходят на улицу в зимний период, это относится и к паллиативным пациентам. При этом такое затворничество плохо сказывается на самочувствие. Безопасной альтернативой зимним прогулкам может стать отдых на балконе, однако важно правильно его организовать. О том, как это сделать, рассказала руководительница координационного центра паллиативной помощи Московской области Анна Шестакова, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Во-первых, нужно подобрать подходящую одежду и обувь. При этом следует учесть, что на балконе может быть холоднее, чем на улице. К тому, же, когда человек сидит, а не ходит, ему гораздо легче замёрзнуть.

Вторая рекомендация касается подготовки места для сидения.



«Это место должно быть удобным и в идеале достаточно высоким для того, чтобы сидящий мог наблюдать за тем, что происходит на улице», — сказала Анна Шестакова.
Согреться во время такого отдыха поможет кружка чая, при этом напиток должен быть не слишком горячим, чтобы пациент не обжёгся.

«И если вы не можете всё время «прогулки» находиться рядом, обеспечьте пациенту возможность в любую минуту вас позвать, если пребывание на балконе вдруг начнёт приносить дискомфорт», — подытожила эксперт.
Полная информация о помощи паллиативным пациентам в Московской области размещена на портале palliative.zdrav.mosreg.ru. Кроме того, все вопросы по этой теме можно задать по телефону координационного центра паллиативной помощи: +7(498) 683-83-83.

Читайте также:

В ЖК «Жулебино парк» открылась взрослая поликлиника

В Европе оценили вероятность новой пандемии из-за метапеневмовируса

Врач Леонтьева рассказала, чем опасен китайский вирус HMPV
#минздрав мо
#паллиативная помощь
#пациенты
#врач
#рекомендации
#советы
В ЖК «Жулебино парк» открылась взрослая поликлиника
09 января 2025, 09:19

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В жилом районе «Жулебино парк» состоялось торжественное открытие взрослой поликлиники на 100 посещений в смену. Компания ПИК построила медицинское учреждение в рамках комплексного развития территории в городском округе Люберцы, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Встроенная и пристроенная поликлиника на 100 посещений в смену спроектирована в соответствии с медико-технологическим заданием и разработана для жилого комплекса. Медицинское учреждение занимает часть первого этажа жилого дома и весь первый этаж пристроенного корпуса 13.

Здание состоит из четырёх функциональных зон: вестибюльной группы, амбулаторного отделения с кабинетами врачей, отделения функциональной диагностики и физиотерапии, а также служебно-бытовой зоны. Все выходы в новой поликлинике находятся на уровне земли.

Читайте также:

Горячая линия по паллиативной помощи с начала года приняла более 12 тыс. звонков

В Роспотребнадзоре назвали способ диагностики метапневмовируса

Невролог МОНИКИ рассказал об опасности переедания в Новый год и как его избежать
#поликлиника
#минжилполитики мо
#московская область
#подмосковье
#здоровье
#люберцы
#жк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Европе оценили вероятность новой пандемии из-за метапеневмовируса
ЕК: Новая пандемия из-за метапневмовируса Европе не грозит
08 января 2025, 16:04

Фото: istockphoto/tuachanwatthana

На текущий момент Европе нет необходимости готовиться к новой вспышке пандемии, подобной той, которая была из-за COVID-19, в связи с распространением в Китае вируса HMPV (метапневмовируса).
Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Ева Грнцирова. Она указала, что ЕК работает в тесном контакте со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и в курсе того, как развивается ситуация в Китае. Специальное медицинское агентство отслеживает буквально каждый случай заболевания. В ближайшее время ситуация будет обсуждаться на заседании комитета по здравоохранению.

Спикер ЕК также заявила, что в настоящее время не готова озвучить данные о заболевших метапневмовирусом в странах Евросоюза.

Читайте также:

Врач Леонтьева рассказала, чем опасен китайский вирус HMPV

В Минздраве назвали группы риска тяжёлого течения метапневмовируса

В Роспотребнадзоре назвали способ диагностики метапневмовируса
#данные
#воз
#заболевания
#ек
#вирус
#пандемия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Леонтьева рассказала, чем опасен китайский вирус HMPV
08 января 2025, 13:36

Фото: istockphoto/Maksim Tkachenko

Из Китая снова поступают сообщения о быстром распространении нового и опасного вируса HMPV (метапневмовирус). Как и коронавирус, эта болезнь серьёзно поражает дыхательные пути.
В разговоре с информационным агентством RuNews24.ru врач-терапевт Наталья Леонтьева рассказала об опасности, особенностях симптоматики и лечения этого заболевания. По её словам, как и COVID-19, эта болезнь передаётся через кашель, чихание и контакты с заражёнными поверхностями. Метапневмовирус — это респираторная инфекция, поражающая дыхательные пути.

«Этот вирус особенно опасен для маленьких пациентов, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом», — подчеркнула специалист.

Она отметила, что поначалу течение болезни напоминает лёгкую простуду или грипп, однако у многих пациентов вирус резко прогрессирует, вызывая сильную одышку и значительное повышение температуры тела.

Для облегчения симптомов рекомендуется отдыхать, пить побольше чистой воды, принимать жаропонижающие и обезболивающие средства, а также делать ингаляции с солевым раствором. Также следует избегать курения, попадания в лёгкие пыли и дыма.

«При появлении симптомов, особенно у детей и пожилых, необходимо обратиться к врачу», — подчеркнула врач.

Она напомнила, что самолечение чревато опасностью не только для здоровья, но и для жизни. Чтобы снизить опасность заражения необходимо чаще мыть руки, избегать прикосновений руками к лицу и не контактировать с заболевшими. Специальных лекарственных средств и вакцин против метапневмовируса пока не существует.

Читайте также:

В Минздраве назвали группы риска тяжёлого течения метапневмовируса

В Казахстане вслед за Китаем сообщили о случаях заражения метапневмовирусом

Опаснее COVID-19: В Китае свирепствует метапневмовирус
#вирус
#инфекция
#грипп
#болезнь
#врач
#заболевания
#терапевт
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог рассказала, как сбросить лишний вес после новогодних праздников
Капустина: убрать лишний вес после новогодних праздников помогут тренировки
07 января 2025, 12:58

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Сбросить лишний вес после новогодних каникул поможет физическая активность, включая тренировки и прогулки. Об этом ИА RuNews24.ru рассказала врач диетолог Алена Капустина. Доктор пояснила, что начать можно с утренней зарядки, постепенно увеличивая интенсивность.
Кроме того, Капустина отмечает, что похудеть поможет уменьшение порций еды, а также замена высококалорийных продуктов овощами, фруктами и белками.

«Пейте больше воды. Она помогает ускорить метаболизм и вывести токсины из организма. Ешьте 5–6 раз в день небольшими порциями, чтобы поддерживать уровень сахара в крови стабильным и избежать переедания. И, конечно же, спите достаточно. Недостаток сна может привести к перееданию и нарушению обмена веществ», — добавила врач.
Капустина заключила, что нужно избегать стрессовых ситуаций, ведь они способны вызвать желание сладостей и мучного. При серьезных проблемах с весом необходимо обратиться к специалистам и проконсультироваться.

Читайте также:

Нарколог назвал самые опасные методы лечения похмелья

Врач раскрыла, сколько можно хранить блюда с новогоднего стола

Психолог раскрыла, от чего зависит ментальное здоровье
#мир
#россия
#новый год
#врачи
#диета
#диетолог
#здоровье
#праздники
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нарколог назвал самые опасные методы лечения похмелья
Нарколог Холдин: при похмелье нельзя пить алкоголь, энергетики и кофе
07 января 2025, 12:10

Фото: istockphoto/Rawpixel

При похмелье нельзя похмеляться, а также пить кофе и энергетики, поскольку это еще больше нагрузит организм. Об этом «Радио 1» рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин. Доктор особо подчеркнул, что человек ни в коем случае не должен «лечить подобное подобным».
Самый лучший способ прийти в себя — отдохнуть, выспаться, пить больше воды, травяного чая, морса, прогуляться на свежем воздухе (…) Если говорить о питании, то можно съесть горячий суп, теплую густую кашу, фрукты, овощи…» — сказал Холдин.
Нарколог добавил, что не нужно париться в сауне или бане, дабы избежать нагрузки на сердце.

Перед этим нарколог Холдин рассказывал о том, как не отравиться алкоголем в новогодние праздники.

Читайте также:

Врач Шмелёва рассказала, сколько мандаринов можно съесть за сутки

В Роспотребнадзоре назвали способ диагностики метапневмовируса

Невролог рассказала о влиянии солнца на серотонин
#мир
#россия
#новый год
#праздники
#здоровье
#алкоголь
#новости
#врачи
#нарколог
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине сообщили о вспышке инфекции
Инфекционист Голубовская: на Украине началась вспышка метапнемовируса
06 января 2025, 18:56

Фото: iStock/tuachanwatthana

На Украине с начала года распространяется метапневмовирус. Об этом в соцсетях сообщила президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов профессор Ольга Голубовская.
По словам Голубовской, с начала сезона на Украине зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев. Она отметила, что в действительности их реально больше.

Голубовская добавила, что из-за вируса могут развиться заболевания верхних и нижних дыхательных путей. Данному вирусу подвержены люди всех возрастов, но особенно маленькие дети, пожилые люди и те, у кого слабый иммунитет.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с начала эпидемического сезона выявлено 30 случаев заболевания метапневмовирусом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Биолог Баранова сообщила о неизвестном вирусе, вызывающем кровоизлияния

Смена аппетита и тревога: как понять, что нужна помощь психиатра. Неочевидные симптомы, на которые не обращают внимание

В Минздраве назвали группы риска тяжёлого течения метапневмовируса
#дети
#помощь
#симптомы
#тревога
#заболевания
#пожилые люди
#иммунитет
#украина
#вирус
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Смена аппетита и тревога: как понять, что нужна помощь психиатра. Неочевидные симптомы, на которые не обращают внимание
06 января 2025, 18:01

Фото: iStock/Chinnapong

Время от времени каждый человек может испытывать психологический дискомфорт, однако иногда он трансформируются в полноценные психиатрические заболевания, которые мешают в повседневной деятельности и нарушают семейную и социальную жизнь.
О признаках психических расстройств читайте в материале «Радио 1».

В 2024 году в России почти 4 миллиона человек страдают от психических расстройств, при этом около двух третей из них имеют диагноз депрессия и тревожное расстройство. Стоит отметить, что далеко не все случаи попадают в официальную статистику. Очень часто пациенты не спешат обращаться за квалифицированной помощью и заболевание прогрессирует. В большинстве случаев психические расстройства лечатся, важно вовремя начать терапию.

Когда стоит проконсультироваться с врачом


Постоянное чувство грусти или пустоты


Фото: iStock/fizkes

Плохое настроение бывает у всех. В случае, если оно затягивается и к нему прибавляется полное безразличие ко всему и внутренняя опустошенность, нужно задуматься об эмоциональном выгорании или начинающейся депрессии.

Беспричинная тревога


Человеку свойственно переживать или волноваться за какие-то события. В норме переживания проходят и не мешают повседневной жизни. Когда постоянное и чрезмерное беспокойство о различных аспектах жизни начинает затягиваться и трудно поддается контролю, речь может идти об общем тревожном расстройстве.

Тревожное состояние может выражаться в виде повторяющихся панических атак — внезапных эпизодов интенсивного страха или дискомфорта, сопровождающихся физическими симптомами (учащенное сердцебиение, потливость, одышка).

Навязчивые состояния


Если в голове постоянно крутятся неприятные мысли, страхи, появилось непреодолимое стремление к чистоте или совершению определенных, необычных действий стоит задуматься. Эти симптомы могут говорить о навязчивом состоянии. Оно часто связано с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР).

Нарушение пищевого поведения


Фото: iStock/nicoletaionescu

Нарушение пищевого поведения — это широкий термин, который охватывает различные расстройства, связанные с питанием и образом жизни. Если аппетит часто меняется от «волчьего» до «забыл поесть» это может быть симптомом.

К подобного рода нарушениям также можно отнести отказ от еды из-за искаженного восприятия своего тела, предание, избегание определенных продуктов, часто из-за их текстуры, цвета или запаха. Пищевые привычки и зависимости могут включать в себя эмоциональное питание, когда человек ест в ответ на стресс или негативные эмоции.

Нарушения пищевого поведения могут иметь серьезные физические и психологические последствия. Если вы или кто-то из ваших знакомых сталкивается с подобными проблемами, важно обратиться за помощью к психотерапевту или диетологу.

Врач Шмелёва рассказала, сколько мандаринов можно съесть за сутки
Врач Шмелёва рассказала, сколько мандаринов можно съесть за сутки

Иллюзии


Фото: iStock/xyom

Иллюзии — это искаженное восприятие реальности или ложное представление о ней. Они могут возникать в различных формах и касаться разных чувств. Если вы, рассматривая трещины на потолке, видите нечто большее, а в узорах на ковре — волшебный пейзаж, это может быть симптомом.

Иллюзии могут быть интересными и увлекательными, но они также могут указывать на более глубокие психологические или неврологические проблемы.

Потеря интереса к социальным связям


Десоциализация — это процесс утраты или ослабления социальных связей и навыков, который может привести к изоляции человека от общества. Этот термин часто используется в психологии и социологии для описания состояния, когда человек теряет способность взаимодействовать с окружающими, что может проявляться в различных формах:
Изоляция — человек может отдалиться от друзей, семьи и знакомых, что приводит к снижению социальных контактов и взаимодействий.
Проблемы с коммуникацией — утрата навыков общения, таких как умение вести диалог или понимать социальные нормы и правила.
Социальная тревожность — страх или дискомфорт в социальных ситуациях, что может способствовать избеганию общения и взаимодействия с другими людьми.

Десоциализация может иметь серьезные последствия для психического и физического здоровья человека. Важно понимать причины этого состояния и искать пути его преодоления.


Читайте также:

Гадания на Рождество 2025: как узнать свою судьбу и имя суженого, чего делать нельзя

Диетолог рассказала, как уберечь себя от переедания зимой

Guardian: 40 миллионов человек рискуют умереть от резистентности к антибиотикам
#страх
#фото
#питание
#семьи
#нарушение
#правила
#человек
#изоляция
#пациенты
#симптомы
#диагноз
#стресс
#депрессия
#эмоции
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минздраве назвали группы риска тяжёлого течения метапневмовируса
Минздрав: детям и пожилым людям грозит тяжёлое течение метапневмовируса
05 января 2025, 19:27

Фото: iStock/sudok1

Тяжёлое течение метапневмовируса грозит детям до пяти лет, пожилым людям старше 65 лет и лицам с иммунодефицитом. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов, слова которого приводит РИА Новости.
Специалист подчеркнул, что метапневмовирус проявляется как и многие другие разновидности ОРВИ. Его основными симптомами являются кашель, заложенность носа, насморк, повышение температуры, одышка и осиплость голоса. У взрослых людей, не входящих в вышеперечисленные категории, болезнь может протекать бессимптомно.

Чуланов отметил, что метапневмовирус широко распространён в других странах. В России он распространён в сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Читайте также:

В Казахстане вслед за Китаем сообщили о случаях заражения метапневмовирусом

В Роспотребнадзоре назвали способ диагностики метапневмовируса

Опаснее COVID-19: В Китае свирепствует метапневмовирус
#россия
#китай
#минздрав рф
#вирус
#инфекция
#болезнь
#орви
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Казахстане вслед за Китаем сообщили о случаях заражения метапневмовирусом
В Казахстане выявили 30 случаев заболевания метапневмовирусом с 1 октября
05 января 2025, 15:09

Фото: iStock/Ployker

В Казахстане с начала эпидемического сезона выявлено 30 случаев заболевания метапневмовирусом. Об этом пресс-служба Минздрава страны сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что с 1 октября в республике исследовано 8360 образцов на негриппозные вирусы. Из них выявлены 1866 положительных проб, включая коронавирус – 206, парагрипп – 178, бокавирус – 113 и метапневмовирус – 30.

Всего в Казахстане с начала эпидемического сезона зарегистрировали 2 002 335 случаев ОРВИ и 941 случай лабораторно подтверждённого гриппа.

Напомним, что метапневмовирус – это один из классических вирусов, который уже на протяжении нескольких десятков лет активно циркулирует в разных странах. Особенно он активен в сезоны заболеваемости гриппом и ОРВИ. Передаётся воздушно-капельным путём, в редких случаях – контактно-бытовым.

Читайте также:

В Роспотребнадзоре назвали способ диагностики метапневмовируса

Опаснее COVID-19: В Китае свирепствует метапневмовирус

Больницы переполнены: в Китае началась вспышка смертельного заболевания HMPV, симптомы, чем опасно, как не заразиться
#казахстан
#заболевания
#орви
#коронавирус
#симптомы
#вирусы
Следите за нашими новостями
в удобном формате