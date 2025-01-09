Врач Шестакова рассказала, как «гулять» на балконе с малоподвижными пациентами

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Люди, у которых есть проблемы с передвижением, нередко вообще не выходят на улицу в зимний период, это относится и к паллиативным пациентам. При этом такое затворничество плохо сказывается на самочувствие. Безопасной альтернативой зимним прогулкам может стать отдых на балконе, однако важно правильно его организовать. О том, как это сделать, рассказала руководительница координационного центра паллиативной помощи Московской области Анна Шестакова, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Во-первых, нужно подобрать подходящую одежду и обувь. При этом следует учесть, что на балконе может быть холоднее, чем на улице. К тому, же, когда человек сидит, а не ходит, ему гораздо легче замёрзнуть.
Вторая рекомендация касается подготовки места для сидения.
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Вторая рекомендация касается подготовки места для сидения.
«Это место должно быть удобным и в идеале достаточно высоким для того, чтобы сидящий мог наблюдать за тем, что происходит на улице», — сказала Анна Шестакова.Согреться во время такого отдыха поможет кружка чая, при этом напиток должен быть не слишком горячим, чтобы пациент не обжёгся.
«И если вы не можете всё время «прогулки» находиться рядом, обеспечьте пациенту возможность в любую минуту вас позвать, если пребывание на балконе вдруг начнёт приносить дискомфорт», — подытожила эксперт.Полная информация о помощи паллиативным пациентам в Московской области размещена на портале palliative.zdrav.mosreg.ru. Кроме того, все вопросы по этой теме можно задать по телефону координационного центра паллиативной помощи: +7(498) 683-83-83.
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Лев Каштанов