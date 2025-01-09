Врач Шестакова рассказала, как «гулять» на балконе с малоподвижными пациентами

Люди, у которых есть проблемы с передвижением, нередко вообще не выходят на улицу в зимний период, это относится и к паллиативным пациентам. При этом такое затворничество плохо сказывается на самочувствие. Безопасной альтернативой зимним прогулкам может стать отдых на балконе, однако важно правильно его организовать. О том, как это сделать, рассказала руководительница координационного центра паллиативной помощи Московской области Анна Шестакова, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.