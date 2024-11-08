В Детском центре им. Рошаля заработало отделение рентгенохирургии

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля стартовала работа отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Это первое подобное отделение для детей в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
В отделении оказывают как плановую, так и экстренную медицинскую помощь детям с такими патологиями, как врождённые пороки сердца, тромбы, стенозы, урологические болезни, сосудистые заболевания головного мозга.
По её словам, возможности КТ навигации и 3D-визуализации дают возможность врачам точно управлять микроинструментами и значительно снижают риски хирургического вмешательства.
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«Отделение оснащено двумя рентгеноперационными, современными ангиографическими комплексами. Такое высокотехнологичное оборудование позволяет проводить сложные внутрисосудистые операций у детей с кардиохирургической и нейрохирургической патологиями», - пояснила главный врач Детского центра Татьяна Шаповаленко.
По её словам, возможности КТ навигации и 3D-визуализации дают возможность врачам точно управлять микроинструментами и значительно снижают риски хирургического вмешательства.
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Лора Луганская