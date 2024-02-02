В Подмосковье наградили лучших сотрудников областного онкодиспансера

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Лучших сотрудников областного онкодиспансера наградили накануне Всемирного дня борьбы против рака. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Высшие награды от Государственной Думы, Московской областной Думы и администрации городского округа Балашиха получили 12 сотрудников медицинского учреждения.
Стоит отметить, что Всемирным днем борьбы против рака отмечается 4 февраля и направлен на привлечения внимания людей к проблемам, которые связанных с онкологическими заболеваниями, повышение информированности о подходах к их профилактике.
Читайте также:
Подмосковные врачи спасли мужчину, отравившегося домашними консервами
Подмосковные врачи провели около 500 высокотехнологичных операций по эндопротезированию
В женской консультации №2 в Люберцах заработало новое оборудование
«На плечах наших специалистов лежит большая ответственность, а работа требует высокой компетентности, преданности избранному делу, терпения и милосердия. И наши сотрудники успешно справляются с данной миссией, внося весомый вклад в развитие медицины, который отмечает не только руководство диспансера, но и наши гости», — поделился главврач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов.
Читайте также:
Подмосковные врачи спасли мужчину, отравившегося домашними консервами
Подмосковные врачи провели около 500 высокотехнологичных операций по эндопротезированию
В женской консультации №2 в Люберцах заработало новое оборудование
Мира Полтева