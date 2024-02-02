В Московской области открыли новый эндокринологический центр

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Региональный эндокринологический центр заработал на базе Видновской клинической больницы. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В новом центре будет оказываться помощь взрослому населению с сахарным диабетом, его осложнениями и другими заболеваниями эндокринной системы.
На базе эндокринологического центра для пациентов кабинеты врачей-эндокринологов, офтальмологов с лазерной операционной для людей с диабетической ретинопатией, а также кабинет диабетической стопы для диагностики, профилактики и лечения диабетических язв нижних конечностей.
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«В эндокринологическом центре будут оказывать медицинскую помощь всем жителям Подмосковья с сахарным диабетом и его осложнениями – диабетической стопой, заболеваниями глаз и другими. В Видном мы открываем первый в Подмосковье подобный центр, но в ближайшее время приём пациентов начнется во втором центре - в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева