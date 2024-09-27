Подмосковный врач Сухорукова предупредила об опасности употребления сосисок

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Ежедневное употребление сосисок, как и обработанного мяса вообще, может привести к развитию колоректального рака, деменции и ишемической болезни сердца. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
«В 2015 году Всемирная организация здравоохранения отнесла обработанное мясо к канцерогенам первой группы. Туда продукты, связь которых с раком убедительно подтверждена. Анализ показал, что ежедневное потребление около 50 граммов обработанного мяса, то есть одной средней сосиски, повышает риск развития колоректального рака на 18%», – рассказала Сухорукова РИА Новости.По словам гастроэнтеролога, ежедневное употребление сосисок также повышает риск рака молочной железы на 6%, а рака лёгких - на 12%. А каждые 50 г съеденного за день обработанного мяса повышают риск ишемической болезни сердца на 18%. Это объясняется тем, что в обработанном мясе содержится много соли и насыщенных жиров. Их избыток приводит к повышению артериального давления и развитию атеросклероза артерий сердца.
Определить, какое количество колбасы и сосисок безопасно, а какое нет, довольно сложно. Такие продукты точно стоит заменить другими источниками белка, заключила Сухорукова.
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