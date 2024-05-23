В Зарайске после ремонта открыли уже третий фельдшерско-акушерский пункт

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В деревне Новосёлки городского округа Зарайск после ремонта заработал фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В здании отремонтировали входную группу, систему отопления, выполнили сантехнические и электромонтажные работы, поменяли мебель. Это уже третий ФАП в Зарайске, открытый после ремонта за последнее время.
Как отметили в ведомстве, в зону обслуживания обновлённого ФАПа входят пять населённых пунктов – Алтухово, Пенкино, Широбоково, Зимятино и Новосёлки.
Записаться на приём к фельдшеру можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону 122, а также через чат-бот в Telegram.
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«Здесь получают медицинскую помощь более 430 человек – и взрослые, и дети. Летом число пациентов традиционно возрастает. В ФАПе можно пройти первый этап диспансеризации, получить телемедицинскую консультацию с врачом поликлиники, а также льготные лекарства. Помимо этого, фельдшер ведет диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как отметили в ведомстве, в зону обслуживания обновлённого ФАПа входят пять населённых пунктов – Алтухово, Пенкино, Широбоково, Зимятино и Новосёлки.
Записаться на приём к фельдшеру можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону 122, а также через чат-бот в Telegram.
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Лора Луганская