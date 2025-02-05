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В России начали разрабатывать систему ранней диагностики диабета I типа. К исследованиям механизмов наследственной передачи заболевания, которые станут основой для этой системы, приступили ученые Лаборатории геномной инженерии МФТИ. На данный момент идет набор добровольцев.
«Основной метод исследования – полногеномное секвенирование – изучение всей последовательности ДНК человека, включая как белок-кодирующие участки, так и некодирующие «молчащие» области генома. Дополнительно в рамках проекта проведут также и секвенирование РНК на уровне единичных клеток», — рассказали «Газете.Ru» в МФТИ.Тем временем ведущий специалист сети клиник «Семейная» Эшкин Мурадов рассказал, как правильно бороться со стрессом, хроническое проявление которого может привести к диабету, ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям. В беседе с «Известиями» эксперт подчеркнул, что бороться со стрессом можно при помощи медитаций, психотерапии и физических нагрузок.
«Психологические и поведенческие интервенции, такие как медитация, физическая активность и психотерапия, могут помочь не только снизить уровень стресса, но и улучшить общее метаболическое здоровье. Важно помнить, что забота о своем психическом состоянии — это не только вопрос эмоционального благополучия, но и ключевой аспект физического здоровья», — рассказал Мурадов.Читайте также:
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