Польский пастор рассказал о своём чудесном спасении в Петербурге

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Католического священник Якуб Блащишин поделился историей своего чудесного спасения врачами Мариинской больницы в Санкт-Петербурге.
По его словам, врачи буквально спасли его от смерти. Всё случилось два года назад, когда священник ехал из Москвы в Петербург. На вокзале мужчине стало плохо, он упал замертво. Впоследствии оказалось, что у него была смерть сердца.
Отмечается, что сейчас мужчина регулярно проверяется в больнице, врачи оценивают его состояние на отлично.
До этого заместитель директора по научной работе ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор биологических наук Наталья Ефимочкина раскрыла, кому для здоровья вреден арбуз.
Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева заявила, что «плохой» холестерин грозит атеросклерозом, который, в свою очередь, может привести к инфаркту или инсульту.
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«В результате остановки кровообращения из-за острого инфаркта у пациента произошла внезапная сердечная смерть. Когда его привезли к нам, мы продолжили реанимационные мероприятия, уже через 20 минут он был в операционной, где с помощью эхокардиографии выявили закупорку коронарной артерии. Мы установили стент, который восстановил кровоток», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» завотделением кардиохирургии Мариинской больницы Видади Эфендиев.
Отмечается, что сейчас мужчина регулярно проверяется в больнице, врачи оценивают его состояние на отлично.
До этого заместитель директора по научной работе ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор биологических наук Наталья Ефимочкина раскрыла, кому для здоровья вреден арбуз.
«Мы в таких случаях говорим о людях с какими-то хроническими заболеваниями ЖКТ, сахарным диабетом. Какие-то ограничения почечной недостаточности. Здесь дело не только в арбузах. При таких заболеваниях, рацион больных определяет врач, который его наблюдает. Если он определяет какое-то количество арбуза, то это можно», — приводят «Известия» слова Ефимочкиной.
Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева заявила, что «плохой» холестерин грозит атеросклерозом, который, в свою очередь, может привести к инфаркту или инсульту.
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Мелисса Тимофеева