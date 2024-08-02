Жителей Московской области вновь пригласили проверить здоровье в парках

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В предстоящие выходные, 3 и 4 августа, жители снова смогут проверить здоровье в парках Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Выездные бригады врачей будут работать в 34 городских округах – в Дзержинском, Лобне, Рузе, Чехове, Электрогорске и других.
«Мы продолжаем акцию «Проверь своё здоровье в парке». Видим, что она пользуется спросом у наших жителей. Это отличная возможность позаботиться о себе и одновременно провести время с семьёй на свежем воздухе», – сказал министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.Чтобы пройти профосмотр, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».
Фото: пресс-служба Минздрава МО
В министерстве напомнили, что при необходимости пациентов будут направлять на углублённое обследование в поликлинику по месту жительства.
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Лора Луганская