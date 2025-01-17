Получившей травму глаза девочке из детсада в Подольске помогли в МОНИКИ

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Травмированной в подольском детсаду девочке оказали специализированную помощь. Инцидент произошёл ещё летом 2024 года, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Это был несчастный случай. Во время занятий воспитанница детского сада случайно получила травму глаза во время рисования. Первую помощь оказал медработник учреждения, затем приехала бригада скорой помощи. Ребёнка забрали в офтальмологическое отделение Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского», – рассказали в администрации.Ранее в телеграм-канале SHOT появилась информация о том, что в подольском детском саду при школе №34 на уроке рисования 56-летняя воспитательница отвлеклась, и одна из воспитанниц случайно ткнула четырёхлетнюю девочку в глаз заточенным карандашом.
Согласно сообщению, девочка была направлена в МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, где ей оказали медпомощь.
Проведена ведомственная проверка. Нарушений в действиях сотрудников не выявлено, подтверждён факт несчастного случая. Сейчас проверку проводит Следственный комитет.
Читайте также:
«Замедлите дыхание»: врач рассказала о правильной тактике крещенских купаний
В Щёлково-3 по просьбе жителей открыли кабинет врача общей практики
Подмосковье первым в России стало лечить «детей-бабочек» новым препаратом
Лора Луганская