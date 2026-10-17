Трихолог раскрыла, почему мужчины стали так рано седеть

17 октября 2026, 11:49

Трихолог Вурзель назвала генетику главной причиной ранней седины у мужчин

Фото: Istock/Rattankun Thongbun

Врач-трихолог Диана Вурзель рассказала, что седые волосы в бороде или на висках в 25–30 лет появляются из-за генетики либо из-за сбоев в организме.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула: главный фактор — наследственность. Ускоряет процесс и стресс: он бьёт по меланоцитам, которые дают волосам тёмный пигмент. Врач добавила, что ранняя седина указывает на дефицит витаминов группы B, цинка или железа и на железодефицитную анемию.

«Также ранняя седина может быть последствием нарушений в работе внутренних органов, например щитовидной железы, гормональных сбоев и хронических аутоиммунных заболеваний», — сообщила Вурзель.