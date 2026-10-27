Последствия COVID-19 сохраняются спустя годы после выздоровления — исследование
Последствия COVID-19 у некоторых людей сохраняются месяцами и даже годами после выздоровления. Среди возможных проявлений — одышка, хроническая усталость, нарушения сердечного ритма, проблемы с пищеварением и концентрацией внимания.
В исследовании, опубликованном в журнале Nature в 2022 году, американские ученые обнаружили вирусный материал в легких, сердце, кишечнике, лимфатических узлах и головном мозге умерших пациентов. В отдельных случаях он сохранялся до 230 дней после начала заболевания. При этом результаты исследования тяжелых случаев нельзя распространять на всех переболевших.
COVID-19 также может приводить к длительным нарушениям работы различных органов. У некоторых пациентов сохраняются изменения легочной ткани, включая признаки фиброза, которые затрудняют дыхание. Исследование, на которое ссылается издание argumenti.ru, выявило повышенный риск инфаркта, инсульта, аритмии и сердечной недостаточности в течение года после перенесенной инфекции, в том числе у людей, не нуждавшихся в госпитализации.
Ученые также изучают влияние коронавируса на кишечник. В отдельных случаях вирусные компоненты обнаруживали в его тканях спустя несколько месяцев после выздоровления. Кроме того, инфекция может нарушать состав кишечной микробиоты, что предположительно связано с болями в животе, вздутием и расстройствами стула.
Всемирная организация здравоохранения определяет постковидное состояние как симптомы, которые возникают или сохраняются примерно через три месяца после заражения, продолжаются не менее двух месяцев и не объясняются другими причинами. Помимо одышки и усталости, к ним относятся нарушения сна, мышечные боли, учащенное сердцебиение, проблемы с памятью и концентрацией, потеря или искажение обоняния и вкуса.
Среди возможных причин постковидного синдрома специалисты рассматривают длительное сохранение вирусного материала, нарушения иммунной системы, повреждение сосудов и изменения кишечной микрофлоры. Однако роль каждого механизма до конца не установлена, а единого метода лечения пока нет.
Врачи рекомендуют обращаться за медицинской помощью, если спустя три месяца после COVID-19 сохраняются выраженная слабость, одышка, перебои в работе сердца или проблемы с пищеварением. Возвращаться к физическим нагрузкам следует постепенно. Полноценный сон, сбалансированное питание и профилактика повторных заражений также важны для восстановления.
При этом научных подтверждений тому, что коронавирус остается в организме каждого переболевшего на всю жизнь, нет. Исследователи продолжают изучать, насколько длительное присутствие вирусного материала связано с развитием постковидного синдрома.
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