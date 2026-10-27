Последствия COVID-19 сохраняются спустя годы после выздоровления — исследование

27 октября 2026, 15:19

Исследование Nature: последствия COVID-19 сохраняются после выздоровления

Фото: iStock/FabrikaCr

Последствия COVID-19 у некоторых людей сохраняются месяцами и даже годами после выздоровления. Среди возможных проявлений — одышка, хроническая усталость, нарушения сердечного ритма, проблемы с пищеварением и концентрацией внимания.