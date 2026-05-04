Ученые раскрыли, какой сон сигнализирует о скорой смерти
Многие пожилые люди дремлют после обеда, и есть мнение, что подобная привычка даже полезна. Однако продолжительный дневной сон может быть показателем развития возрастных заболеваний. Результаты исследования учёных опубликованы в журнале JAMA Network Open.
Наблюдение началось в 1997 году, и к 2025-ому году архив данных включал в себя информацию об 1 338-и участниках, каждого из которых наблюдали не менее 19 лет.
Помимо стандартных опросов, применялись наручные устройства, регистрирующие активность, отдых и поведение во сне.
Было выявлено три разновидности сна, повышающие смертность. В первом случае каждый дополнительный час дневного сна повышает риск скорой смерти на 13 %. Во втором — частые перерывы на сон увеличивают смертность на 7 %. Самым опасным является третий вариант: люди, которые дремлют утром, оказываются в группе риска чаще остальных — на 30 % выше.
Однако учёные отмечают, что речь идёт не о сне, как о причине преждевременного ухода из жизни, а скорее как о симптоме развивающейся болезни. Вместо того чтобы бороться с сонливостью, специалисты настоятельно рекомендуют проверить своё здоровье у врачей.
