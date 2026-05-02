Нарколог предупредил о грозящем полной перегрузкой сердца привычке
Привычка употреблять алкоголь в бане превращает парение в русскую рулетку. Об этом сообщил психиатр-нарколог, заведующий отделением клиники «Алкомед» Рафаэль Хакимзанов в беседе с «Лентой.ру».
По словам врача, употребление алкоголя в бане может привести к резкому падению давления, потере сознания и перегрузке сердца. Нарколог предупредил, что после посещения парной и распития спиртного, если человек затем ныряет в ледяную воду, риск скачков давления и гипертонического криза значительно возрастает.
Хакимзанов отметил, что алкоголь в бане может вызвать сильное обезвоживание. В условиях повышенной температуры и влажности организм и так теряет много жидкости, а алкоголь дополнительно способствует её выведению. Это приводит к обезвоживанию и увеличению вязкости крови. Сердцу становится труднее перекачивать густую кровь по расширенным сосудам. При этом под воздействием алкоголя чувствительность снижается: человек не осознает, что ему пора покинуть баню, так как этанол блокирует сигналы тревоги, пояснил эксперт.
Кроме того, алкоголь притупляет болевые ощущения и снижает чувствительность, из-за чего человек может не заметить перегрева. Нарколог подчеркнул, что это увеличивает риск ожогов, потери координации и травм, включая черепно-мозговые.
