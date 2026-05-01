Стали известны первые результаты лечения пациента российской вакциной от рака
Новая противоопухолевая мРНК-вакцина «НЕОНКОВАК» дала первые результаты лечения. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург, пишет РИА Новости.
Он отметил, что пациент ожидает еще примерно 10 инъекций вакцины, поэтому основные итоги с точки зрения иммунологии пока впереди. Гинцбург добавил, что в настоящее время пациент находится дома в Курской области под наблюдением местного онкологического диспансера. По словам академика, следующая инъекция вакцины запланирована на период между майскими праздниками.
В апреле в НМИЦ радиологии Минздрава России пациенту с меланомой впервые в клинической практике ввели персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину под названием «НЕООНКОВАК». Этот проект был разработан совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.
