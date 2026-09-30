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Постоянную жажду и частые позывы к мочеиспусканию связали с несколькими болезнями

Терапевт Уайли: Частое мочеиспускание и жажда могут указывать на болезни почек
Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Терапевт Сюзанна Уайли связала постоянную жажду и позывы к мочеиспусканию с несколькими болезнями. Об этом пишет издание Metro.



Специалист пояснила, что частые ночные пробуждения из-за необходимости сходить в туалет или чрезмерная жажда могут быть признаками диабета или проблем с почками. Она подчеркнула, что выявление заболеваний почек на ранних этапах особенно важно, так как на начальных стадиях они часто протекают бессимптомно.

Врач отметила, что у многих пациентов с хроническими заболеваниями почек на ранних стадиях отсутствуют другие симптомы, и болезнь часто диагностируется при обычном анализе крови или мочи, а не при жалобах на плохое самочувствие. Чтобы предотвратить осложнения, Уайли рекомендовала держать своего лечащего врача в курсе любых изменений в здоровье, обращать внимание на подозрительные симптомы и регулярно проходить медицинские осмотры.

Екатерина Коршунова

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