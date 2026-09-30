Постоянную жажду и частые позывы к мочеиспусканию связали с несколькими болезнями

30 сентября 2026, 10:16

Терапевт Уайли: Частое мочеиспускание и жажда могут указывать на болезни почек

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Терапевт Сюзанна Уайли связала постоянную жажду и позывы к мочеиспусканию с несколькими болезнями. Об этом пишет издание Metro.