Потолстевшая британка приняла симптомы опухоли мозга за счастье в личной жизни
В Великобритании 28-летняя врач Ханна Ричардс долгое время не подозревала о серьёзной болезни, принимая симптомы опухоли мозга за положительные изменения в жизни. Её историю опубликовало издание Daily Mirror.
Ханна заметила, что сильно поправляется, но связала это с началом новых отношений. Девушка часто ужинала с бойфрендом в ресторанах и заказывала доставку, поэтому считала лишний вес проявлением счастья и отсутствия стресса.
Чтобы похудеть, она попыталась изменить образ жизни и перейти на правильное питание, однако вес продолжал расти — за несколько месяцев Ханна набрала 45 килограммов. Помимо лишнего веса, у неё появились симптомы менопаузы, депрессия, учащённое сердцебиение и одышка. Кроме того, на руках и щеках стали активно расти волосы.
Коллега Ханны заметила необычное распределение жира — луноликое лицо, отложения в области лопаток и большой живот при худых спине и ногах — и настояла на тщательном обследовании. Диагноз подтвердился: у Ричардс выявили синдром Кушинга, вызванный доброкачественной опухолью в гипофизе. Девушке предстоит пройти МРТ для точного установления местоположения новообразования.
