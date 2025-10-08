Потолстевшая британка приняла симптомы опухоли мозга за счастье в личной жизни

08 октября 2025, 18:52

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

В Великобритании 28-летняя врач Ханна Ричардс долгое время не подозревала о серьёзной болезни, принимая симптомы опухоли мозга за положительные изменения в жизни. Её историю опубликовало издание Daily Mirror.