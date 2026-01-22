Россиян предупредили об опасности гиповитаминоза зимой

22 января 2026, 15:53

Врач Еделев: Зимние дефициты в организме грозят ухудшением иммунитета

Фото: iStock/Stas-Bejsov

В зимний период в рационе россиян становится меньше полезных веществ, чем в теплые сезоны, что приводит к развитию гиповитаминоза. Об этом предупредил рассказал доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев.





По его словам, зимой падает потребление свежих овощей и фруктов, которые и так в этот период из-за длительного хранения содержат меньше витаминов C и витаминов группы B, а также части антиоксидантов.





«Типичными симптомами зимнего гиповитаминоза являются постоянная усталость, сонливость, снижение работоспособности, апатия, перепады настроения, ухудшение сна, частые и затяжные ОРВИ, обострение хронических инфекций, ухудшение состояния кожи, волос и ногтей, кровоточивость десен», — отметил Еделев в разговоре с Общественной Службой Новостей.

«Любую дозу любого витамина нужно подбирать индивидуально. Лучше всего, конечно, после того, как ты сдал анализ на содержание витамина C. Да, сейчас у нас, к сожалению, прямо начинается чуть ли не пандемия дефицита витамина C, несмотря на то что вроде бы мы все употребляем и овощи, и фрукты», — пояснила эксперт.