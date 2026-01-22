Россиян предупредили об опасности гиповитаминоза зимой
Врач Еделев: Зимние дефициты в организме грозят ухудшением иммунитета
В зимний период в рационе россиян становится меньше полезных веществ, чем в теплые сезоны, что приводит к развитию гиповитаминоза. Об этом предупредил рассказал доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев.
По его словам, зимой падает потребление свежих овощей и фруктов, которые и так в этот период из-за длительного хранения содержат меньше витаминов C и витаминов группы B, а также части антиоксидантов.
«Типичными симптомами зимнего гиповитаминоза являются постоянная усталость, сонливость, снижение работоспособности, апатия, перепады настроения, ухудшение сна, частые и затяжные ОРВИ, обострение хронических инфекций, ухудшение состояния кожи, волос и ногтей, кровоточивость десен», — отметил Еделев в разговоре с Общественной Службой Новостей.
По его словам, чаще всего не хватает витаминов D, A, C и группы B, а также микроэлементов: железа, цинка, магния и селена.
В качестве профилактики дефицитов врач посоветовал употреблять больше свежих овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, рыбы, яиц, печени, кисломолочных продуктов, орехов и бобовых. Можно прибегнуть к помощи аптечных витаминных комплексов. Однако сначала необходимо проконсультироваться с врачом, заключил Еделев.
В свою очередь врач-диетолог, член Национального общества диетологов России, член Российской экологической академии Людмила Денисенко заявила RT, что универсальной дозы витамина C не существует.
«Любую дозу любого витамина нужно подбирать индивидуально. Лучше всего, конечно, после того, как ты сдал анализ на содержание витамина C. Да, сейчас у нас, к сожалению, прямо начинается чуть ли не пандемия дефицита витамина C, несмотря на то что вроде бы мы все употребляем и овощи, и фрукты», — пояснила эксперт.
Симптомами дефицита витамина C могут быть быстрая утомляемость, частые простуды, мелкие кровоизлияния на слизистых, низкая концентрация внимания.
Денисенко уточнила, что лучшими природными источниками витамина С зимой являются шиповник, петрушка, болгарский перец, чёрная смородина, а также картофель и квашеная капуста.