Пожилые пары рассказали о способах наслаждаться сексом в зрелом возрасте

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С возрастом секс и отношение к нему неизбежно меняются. Пожилые пары рассказали, каким образом им удаётся поддерживать сексуальное влечение и получать удовольствие от интимной близости.
Другие пожилые супруги, 75-летняя Куки и 69-летний Алан признались, что с возрастом им пришлось заново учится заниматься сексом, так как организм начал функционировать совсем по-другому. Они считают, что нужно просто принять те изменения, которые происходят с телом. Супруги отмечают, что они стали менее активны в спальне, но это вовсе не означает, что они стали получать меньше удовольствия от секса. Используя новые способы взаимных ласк и секс-игрушки они продолжают сохранять гармонию и получать наслаждение от сексуальных отношений.
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Александр Бойцов