В МОНИКИ открыли второй в Подмосковье региональный эндокринологический центр

Фото: пресс-службе Минздрава МО
В МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского стартовала работа регионального эндокринологического центра, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. В центре будут оказывать медицинскую помощь пациентам в возрасте от 18 лет с патологиями эндокринной системы.
«Это второй региональный эндокринологический центр в Подмосковье. На прошлой неделе начал приём пациентов такой же центр в Видновской больнице. Их главная задача – медицинская помощь всем жителям Подмосковья с сахарным диабетом и его осложнениями: диабетической стопой, заболеваниями глаз и другими», – пояснила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.В центре можно получить консультации разных специалистов – начиная с диагностики и профилактики заболевания и заканчивая лечением. При выявлении острой патологии пациенту предложат госпитализацию в стационар.
«В центре принимают врачи-эндокринологи, офтальмолог, работающий с лазерной операционной. Функционирует школа сахарного диабета. В ближайшее время будет открыт кабинет диабетической стопы. Доступны рентгенологические и ультразвуковые методы исследования, в том числе денситометрия, КТ, МРТ, а также тонкоигольная пункционная биопсия узлов щитовидной железы», – рассказала заведующая региональным эндокринологическим центром МОНИКИ Александра Шевлягина.Медицинская помощь в центре оказывается бесплатно, по полису ОМС. Направление на консультацию может получить любой житель области при наличии показаний.
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