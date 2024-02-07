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В МОНИКИ открыли второй в Подмосковье региональный эндокринологический центр

07 февраля 2024, 12:18
Фото: пресс-службе Минздрава МО

Фото: пресс-службе Минздрава МО

В МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского стартовала работа регионального эндокринологического центра, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. В центре будут оказывать медицинскую помощь пациентам в возрасте от 18 лет с патологиями эндокринной системы.
«Это второй региональный эндокринологический центр в Подмосковье. На прошлой неделе начал приём пациентов такой же центр в Видновской больнице. Их главная задача – медицинская помощь всем жителям Подмосковья с сахарным диабетом и его осложнениями: диабетической стопой, заболеваниями глаз и другими», – пояснила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
В центре можно получить консультации разных специалистов – начиная с диагностики и профилактики заболевания и заканчивая лечением. При выявлении острой патологии пациенту предложат госпитализацию в стационар.

«В центре принимают врачи-эндокринологи, офтальмолог, работающий с лазерной операционной. Функционирует школа сахарного диабета. В ближайшее время будет открыт кабинет диабетической стопы. Доступны рентгенологические и ультразвуковые методы исследования, в том числе денситометрия, КТ, МРТ, а также тонкоигольная пункционная биопсия узлов щитовидной железы», – рассказала заведующая региональным эндокринологическим центром МОНИКИ Александра Шевлягина.
Медицинская помощь в центре оказывается бесплатно, по полису ОМС. Направление на консультацию может получить любой житель области при наличии показаний.

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В Подмосковье детей с сахарным диабетом во время лечения будут сопровождать психологи
07 февраля 2024, 12:04

Фото: пресс-служба здравоохранения Московской области

НИКИ детства запускает проект психологического сопровождения семей с детьми с сахарным диабетом. Об этом сообщила пресс-служба здравоохранения Московской области.
Проект «Семейная школа сахарного диабета» запустили в отделении эндокринологии Научно-исследовательского института детства.

«Цель проекта — поддержать семьи, где ребенку поставлен диагноз сахарный диабет 1 типа. Это заболевание требует постоянного контроля состояния. За короткое время ребенку и семье необходимо принять факт болезни и встроить его в свою повседневную жизнь. Часто груз ответственности за состояние болеющего ребенка ложится на плечи родителей, жизнь меняется кардинально», — поделилась завотделения эндокринологии НИКИ детства Асиет Тлиф.

Особое внимание будет уделено подросткам, которые до последнего не хотят соблюдать правила и мириться с заболеванием.

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Названы простые продукты для разжижения крови и укрепления сосудов
Эндокринолог Янг: скумбрия и чеснок укрепляют сосуды
07 февраля 2024, 11:16

Фото: istockphoto/Vladimir Mironov

Проблемы со сном, лишний вес, повышенная утомляемость могут говорить о воспалительном процессе в организме, которого можно избежать, если в достаточной степени разжижать кровь и укреплять стенки сосудов. Врач-эндокринолог Екатерина Янг дала несколько советов, как правильно выстроить свой рацион, чтобы предотвратить болезнь.
В своём телеграм-канале специалист написала, что избежать практически любой инфекции помогут продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот и витамина D. Чемпионом по количеству этих полезных веществ она назвала скумбрию. Эта вполне себе доступная и бюджетная рыба содержит массу полезных жиров, способствующих борьбе с лишним весом, повышает количество «хорошего» холестерина. Также этот продукт нормализует артериальное давление и в целом весьма полезен для крови и сосудов.

Фото: istockphoto/IURII BUKHTA

Кроме того, доктор Янг напомнила о чесноке, который способен активно разжижать кровь, снижать количество «плохого» холестерина и часто становится панацеей для гипертоников. Также у чеснока есть известная всем особенность: он успешно противостоит различным вирусам и стабилизирует работу кишечника, заключила врач-эндокринолог.

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В Люберцах завершилось строительство взрослой поликлиники
07 февраля 2024, 09:11

Фото: Наталья Лымарь

Взрослую поликлинику, рассчитанную на 100 посещений в смену, построили на улице Лётчика Ларюшина в люберецком ЖК «Жулебино Парк», сейчас ведётся передача медучреждения в эксплуатацию, передаёт корреспондент Наталья Лымарь.
«В помещениях завершены все отделочные работы и завезено новое оборудование, мебель и оргтехника. (…) Сейчас мы вместе с представителями администрации городского округа и министерства здравоохранения проводим инвентаризацию», — рассказал заместитель директора по строительству компании «ПИК» Олег Устюжин.
Поликлиника расположена на первом этаже жилого дома и в специальной пристройке. Здесь есть кабинеты терапевтов, различных специалистов, а также помещение для УЗИ-диагностики, прививочный кабинет и процедурная.
Заместитель главы администрации городского округа Люберцы Эдуард Малышев отметил, что обеспечение жителей объектами социальной инфраструктуры является приоритетным направлением работы.

«Достраивается большой микрорайон — около 10 тысяч населения, увеличивается количество жителей и всего округа Люберцы, поэтому мы ставим в приоритет строительство социальных объектов – это детские сады, школы и поликлиники», — подчеркнул Малышев.

В 2023 году на территории ЖК «Жулебино Парк» была построена детская поликлиника и детский сад на 350 воспитанников. Ещё один такой детский сад должен появиться в текущем году. Кроме того, планируется открыть школу на 1500 учеников.

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#люберцы
#поликлиника
#медицина
#здравоохранение
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Диетолог назвала напиток, который улучшает память и мозговую деятельность
Врач-диетолог Королева: кофе улучшает память и умственные способности
06 февраля 2024, 21:45

Фото: istock / Dilok Klaisataporn

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что кофе благотворно влияет на память и когнитивные функции человека.

Эксперт отметила, что кофеин улучшает кровообращения и микроциркуляцию в мозге, что положительно сказывается на умственной деятельности и памяти. Как считает Королева, при умеренном употреблении кофе может поддерживать высокий уровень умственной активности. Врач порекомендовала выпить одну-две чашки кофе в сутки.

«Увлекаться большим количеством этого напитка нельзя. Кофе нарушает процесс усвоения таких минералов, как магний, кальций, железо и цинк, которые очень важны для поддержания здоровья и иммунного статуса человека», - предупредила диетолог в беседе с «Москвой 24».
Она также обратила внимание, что при употреблении кофе важно увеличить и потребление чистой воды, ведь кофе обладает мочегонными свойствами и может обезвоживать организм.

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#терапевт
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Врач Умнов назвал страшные заболевания, вызываемые водкой
Врач Умнов: Водка способна вызвать слабоумие и рак половых органов
06 февраля 2024, 19:16

Фото: istockphoto.com/Igor Dudchak

Врач преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что водка может спровоцировать такие заболевания, как рак, деменцию, слабоумие.
«Этанол провоцирует некроз тканей сердца и сердечную недостаточность. Размягчаются ткани головного мозга, ухудшается всасывание витаминов группы B, что вызывает энцефалопатию, а также ведет к слабоумию и деменции. Повышается риск онкологии желудка, поджелудочной железы, печени, пищевода. Также из-за изменения гормонального фона у алкоголиков чаще возникает рак половых органов», — пояснил в беседе с NEWS.ru Умнов.

Ранее главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал, что систематический приём даже небольших доз алкоголя может привести к развитию онкологических заболеваний.

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#рак
#врач
#алкоголь
#заболевания
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В подмосковный Центр профилактики и борьбы со СПИДом пришли 37 новых докторов
06 февраля 2024, 18:35

Фото: пресс-служба Минздрава МО

На работу в областном Центре профилактики и борьбы со СПИДом в сентябре минувшего вышли 37 новых докторов различных специализаций, они приехали в Подмосковье из столицы и других регионов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Среди приступивших к работе врачей есть невролог, инфекционисты и дерматовенерологи, стоматолог, эпидемиологи, медицинский психолог и специалисты по функциональной и лабораторной диагностике», — отмечается в сообщении.
Помимо врачей, в Центре работают специалисты из некоммерческих организаций. Они помогают пациентам адаптироваться к жизни с диагнозом, поддерживают их и помогают продолжать лечение.

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#медицина
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#московская область
#подмосковье
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Озвучено основное противопоказание к постановке виниров
Врач Калинин назвал нарушение прикуса противопоказанием к винирам
06 февраля 2024, 18:34

Фото: istockphoto.com/SbytovaMN

Стоматолог-ортопед высшей категории, к.м.н. Юрий Калинин заявил, что людям с нарушением прикуса категорически не рекомендуется ставить виниры.
«Нарушение прикуса надо устранить до изготовления керамических виниров для достижения максимального эстетического результата и сохранения витальности зубов. Ортодонтическое лечение позволяет создать правильное положение зубов в зубном ряду, равномерные окклюзионные контакты, устранить глубокое резцовое перекрытие или прямой прикус, что является травмирующим фактором при изготовлении керамических виниров», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Калинин.

Он добавил, что из-за отсутствия боковых жевательных зубов могут возникнуть перегрузка на резцы и их смещение.

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#врач
#зубы
#стоматолог
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Московские хирурги спасли пятимесячную девочку, удалив ей обе почки
Московские хирурги спасли пятимесячную девочку с редчайшей патологией аорты
06 февраля 2024, 18:22

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Хирурги Российской детской клинической больницы имени Н.И. Пирогова в Москве провели уникальную десятичасовую операцию. Врачи спасли жизнь пятимесячной девочке с редкой патологией аорты.
Малышка, родившаяся в Иркутской области, попала под наблюдение врачей сразу после появления на свет из-за ненормально высокого для младенца артериального давления — 140 на 80. Оказалось, что причина этого в ненормальном утончении аорты — на протяжении 5-6 сантиметров она была сужена буквально до нитевидного состояния. Кроме того, из-за недостаточного кровоснабжения страдали внутренние органы. В частности, почти не выполняли свои функции почки.

Девочку перевезли в Российскую детскую клиническую больницу — филиал РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. После дополнительного обследования, специалисты приступили к операции. План хирургического вмешательства и дальнейшей послеоперационной реабилитации составлялся с участием детских хирургов, кардиологов, врачей ультразвуковой и лучевой диагностики, трансплантологов, анестезиологов-реаниматологов, урологов, гематологов, иммунологов, нефрологов. Только в самой операционной работало больше 20 специалистов.

Фото: istockphoto/Marija Stepanovic

Во время операции у малышки временно удалили обе почки. Выполнив протезирование аорты, специалисты поэтапно вживили ребёнку правую почку. Левую врачи восстанавливать посчитали нецелесообразным — из-за недостатка кровоснабжения она уже не могла выполнять положенных функций.

Сейчас девочка находится на динамическом наблюдении врачей Российской детской больницы. Малышка уже не нуждается в заместительной почечной терапии. Скоро родители надеются увезти спасённого ребёнка домой.

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В Московской области заработал кабинет для проведения рентгенодиагностики зубов
06 февраля 2024, 16:55

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московском областном центре охраны материнства и детства заработал кабинет для проведения рентгенодиагностики зубов. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Аппарат появился в детской поликлинике №3. Рентгенография зубов помогает в постановке диагноза и дальнейшего контроля процесса и качества лечения.

«Даже при отсутствии видимых симптомов, детям рекомендуется периодически делать рентген-обследование зубов. Причинами для этого являются особенности развития зубочелюстного аппарата ребенка. Наша поликлиника располагает новым и надежным аппаратом для получения прицельных снимков зубов. Это исследование, на данный момент, проводят в Московском областном центре охраны материнства и детства только на базе нашей поликлиники», — поделилась заведующий поликлиникой №3, врач-педиатр Ольга Муценко.

Стоит отметить, что для того, чтобы пройти данный вид обследования необходимо получить направление врача-стоматолога.

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