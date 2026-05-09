«Правило 2/4 часа»: Врач рассказала, как съесть шашлык без риска для здоровья
Врач Кваша: обугленное мясо на шашлыке вредит здоровью
Директор филиалов сети лабораторий в Омске Татьяна Кваша посоветовала при приготовлении шашлыка избегать обугливания мяса. Это поможет предотвратить проблемы со здоровьем.
В беседе с NEWS.ru врач рекомендовала выбирать нежирные сорта — куриную грудку, индейку или телятину. Для маринада подойдут лимон, гранат или кефир.
«Мариновать мясо нужно в холодильнике, а не в комнате или на улице — это снизит вероятность бактериального заражения и отравлений при употреблении продуктов. Это касается не только шашлыка, но и многих других продуктов», — отметила специалист.Помимо этого Кваша напомнила о правиле «2/4 часа»: при комнатной температуре блюдо можно съесть без вреда в течение двух часов, после двух-четырёх часов — съесть, но не хранить, более четырёх часов — употреблять и хранить опасно. Лучше готовить столько еды, сколько гости съедят за столом.