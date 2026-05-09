«Правило 2/4 часа»: Врач рассказала, как съесть шашлык без риска для здоровья

09 мая 2026, 12:20

Врач Кваша: обугленное мясо на шашлыке вредит здоровью

Директор филиалов сети лабораторий в Омске Татьяна Кваша посоветовала при приготовлении шашлыка избегать обугливания мяса. Это поможет предотвратить проблемы со здоровьем.





В беседе с NEWS.ru врач рекомендовала выбирать нежирные сорта — куриную грудку, индейку или телятину. Для маринада подойдут лимон, гранат или кефир.

«Мариновать мясо нужно в холодильнике, а не в комнате или на улице — это снизит вероятность бактериального заражения и отравлений при употреблении продуктов. Это касается не только шашлыка, но и многих других продуктов», — отметила специалист.