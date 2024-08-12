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Преподаватель Чабиева: О свойствах меда упоминается в деяниях Пророков

12 августа 2024, 19:32
Фото: iStock/Ls9907

Фото: iStock/Ls9907

Научный сотрудник Отдела Кавказа Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, преподаватель университета «Синергия» Танзила Чабиева заявила, что люди с древних времён знали об удивительных целебных свойствах мёда.
«О свойствах мёда упоминается в деяниях Пророков и Посланников монотеизма. На Руси мёд ценился на вес золота. В состав меда входят полифенольные соединения, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Мёд помогает организму в защите от хронического воспаления, его употребляют для профилактики рака, сахарного диабета и атеросклероза. Мёд применяют в противовирусных и противопаразитарных целях», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Чабиева.

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Подмосковный иммунолог Продеус раскрыл, для кого смертельно опасен ротавирус
12 августа 2024, 16:36

Фото: iStock / iLexx

Вероятность заразиться ротавирусной инфекцией летом значительно больше, чем в любое другое время года.
Об этом предупредил в беседе с «Радио 1» главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, научный руководитель отделения иммунологии и аллергологии НИКИ детства Минздрава Московской области Андрей Продеус.
«Летом больше возможностей для распространения ротавируса. Эта инфекция передаётся от человека к человеку посредством грязных рук, грязной посуды, грязных овощей и фруктов. Поэтому вероятность заболеть летом значительно выше, чем зимой. В это время года мы значительно больше времени проводим на улице и реже моем руки, особенно дети. Да и фрукты и овощи тоже моются не всегда. Поэтому гигиена здесь исключительно важна», – отметил собеседник «Радио 1».
В качестве доказательства он привёл тот факт, что в период пандемии коронавируса снизилось количество заболевших ротавирусом.
«Причина простая: люди мыли и обрабатывали антисептиками руки, а сейчас это делают значительно реже. И это основная причина заражений. Мойте руки, мойте овощи, мойте фрукты, выбирайте места, в которых вы едите, не купайтесь в водоёмах со стоячей водой, потому что это тоже источник ротавирусной инфекции», – перечислил рекомендации Продеус.
По его словам, ротавирус особенно опасен для детей первого года жизни.
«Для этих детей существует вакцина, о которой далеко не все знают. Причём вакцинации подлежат дети примерно до шести – восьми месяцев от роду. Если не успели вакцинировать ребёнка в этот срок, то делать это позже смысла уже нет, потому что считается, что малыш потом всё равно встретится с ротавирусом», – сказал профессор.
Он объяснил, почему ротавирус так опасен для маленьких детей.
«Клинические проявления этой инфекции – это не только температура и недомогание, это ещё и нарушение стула. Поносы бывают такие, что могут привести к обезвоживанию. Если мы говорим о детях, то потеря 10% массы тела уже угрожает жизни. А теперь посчитайте: 10% массы среднестатистической девушки, которая весит 50-55 кг, – примерно 5 кг, что достаточно много. А если малыш весит, к примеру, 10 кг, потерять литр жидкости вполне реально, и это уже смертельно опасно», – подчеркнул врач.
Кроме того, по словам Андрея Продеуса, смертельно опасна ротавирусная инфекция для пожилых людей, гипертоников и пациентов, склонных к тромбозам. Причина – всё то же обезвоживание.

Дело в том, что вместе с потерей жидкости уходят ещё и электролиты, необходимые человеку для жизни. Поэтому прежде всего при заболевании ротавирусом необходимо возместить жидкость. И капельница – один из необходимых методов лечения при тяжёлом течении инфекции.

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В Домодедове врачи спасли 25-летнего бодибилдера с инфарктом кишечника

Число проверивших здоровье в подмосковных парках с начала лета достигло 7,8 тысяч

Истринские хирурги избавили женщину от опухоли размером с мяч
#подмосковье
#московская область
#врач
#иммунитет
#вирус
#ники детства
#инфекция
#здоровье
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В Домодедове врачи спасли 25-летнего бодибилдера с инфарктом кишечника
12 августа 2024, 11:44

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

25-летнего бодибилдера с опаснейшим тромбозом спасли врачи хирургического отделения Домодедовской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Молодой мужчина поступил в больницу с жалобами на очень сильные боли в животе. Исследования выявили у пациента острый мезентеральный тромбоз. Эту болезнь называют также инфарктом кишечника: при ней происходит закупорка сосудов тромбами, из-за чего сокращается или полностью прекращается приток крови к части кишечника. Это состояние крайне опасно, так как чревато некрозом тканей, что может вызвать гангрену кишечника и смерть.

Мезентеральный тромбоз крайне редко случается у молодых, однако в этом случае развитие патологии спровоцировали гормональные препараты, которые бодибилдер долгое время принимал для набора мышечной массы.

«Мы совместно с анестезиологами-реаниматологами провели уникальную высокотехнологичную операцию: удалили пациенту два метра тощей кишки и заново сшили оставшийся жизненно необходимый орган», — рассказал заведующий хирургическим отделением № 1 Кирилл Овчинников.
Он также подчеркнул, что приём гормональных препаратов — даже в виде пищевых добавок — может стать причиной инфаркта или инсульта.

В настоящее время прооперированный пациент чувствует себя хорошо, его уде выписали домой. В дальнейшем ему нужно будет придерживаться специальной диеты.

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#домодедово
#здоровье
#хирург
#операция
#минздрав мо
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Число проверивших здоровье в подмосковных парках с начала лета достигло 7,8 тысяч
12 августа 2024, 11:39

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 680 жителей Московской области в минувшие выходные проверили своё свое здоровье в 32 парках. А всего за лето это сделали около 7,8 тыс. человек, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
«Такой формат проверки здоровья пользуется популярностью у жителей региона, так как не все могут выделить время для профосмотра в будние дни. За прошедшие выходные своё здоровье в парках проверили 689 человек, а с начала лета – почти 7,8 тыс.», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Он напомнил, что при необходимости пациентов направляли на углублённое обследования в поликлинику по месту жительства.

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#минздрав мо
#здравоохранение
#здоровье
#проверка
#парки
#диспансеризация
#подмосковье
#московская область
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Жители Электрогорска обсудили с властями вопросы здравоохранения
12 августа 2024, 11:24

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Приём граждан, посвящённый сфере здравоохранения, провели в Электрогорске замглавы Павлово-Посадского округа Светлана Аргунова и главврач Павлово-Посадской больницы Марина Мягченкова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ключевой темой стало присоединение Электрогорской больницы к Павлово-Посадской. Жителям разъяснили, что после присоединения местная больница продолжит выполнять свои обычные задачи», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе встречи обсуждалось обеспечение населения льготными лекарствами, запись к врачам и проведение лабораторных исследований. По всем поступившим вопросам были даны объяснения, а решение проблемных ситуаций взято на контроль.

В администрации округа напомнили, что в Павлово-Посадской больнице открыта горячая линия главврача. Там можно оставить свои замечания по работе поликлиник и врачей, а также по качеству оказания медицинских услуг. Горячая линия работает по будням с девяти утра до шести вечера, телефон: 7-498-602-03-59, добавочный 18-039.

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#электрогорск
#павловский посад
#медицина
#здравоохранение
#больница
#приём
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Истринские хирурги избавили женщину от опухоли размером с мяч
12 августа 2024, 11:10

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи женской консультации Истринской больницы удалили пациентке опухоль яичника размером с мяч. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К медикам обратилась 55-летняя женщина с жалобой на увеличенный в размерах живот. Она заподозрила у себя грыжу. Однако в результате обследований врачи обнаружили у неё огромную опухоль правого яичника.
«В гинекологии все образования более 5 см считаются большими. Во время операции мы удалили пациентке огромное доброкачественное образование правого яичника, достигавшее в диаметре 25 см, что сопоставимо с размером детского мяча. Операция длилась почти два часа и завершилась успешно», – рассказал акушер-гинеколог Борис Иванов.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана. В министерстве между тем порекомендуют при возникновении каких-либо жалоб немедленно обращаться к врачу, а при их отсутствии регулярно проходить диспансеризацию.

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

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#минздрав мо
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#подмосковье
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Подмосковные врачи осмотрели прибывших в регион жителей Курской области
09 августа 2024, 20:51

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Клинской и Пушкинской больниц провели медосмотр детей и взрослых, прибывших в Подмосковье из подвергшейся атаке ВСУ Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Врачи наших больниц осмотрели пациентов в пунктах временного размещения. Они провели осмотр 323 детей и 54 взрослых. В ПВР были направлены врачи-педиатры, врачи-терапевты и фельдшеры. По результатам осмотров несколько детей направили в больницы под наблюдение медиков», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Ранее в ведомстве сообщали, что в Курскую область направили семь бригад скорой помощи и 22 врача. Они будут помогать пострадавшим в результате обстрелов и атак беспилотников.

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В Мытищинской больнице в сентябре заработает цифровой рентген-аппарат
09 августа 2024, 20:38

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Современный рентген-аппарат установили в хирургическом корпусе Мытищинской больницы. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Сейчас в приёмном отделении больницы идёт ремонт, который рассчитывают завершить осенью. Проводится и замена устаревшего оборудования, которое заработает после завершения работ. Новый аппарат закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва по нацпроекту «Здравоохранение». На приобретение было направлено более 20 млн рублей», – сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
На цифровом аппарате планируют проводить более 150 исследований в смену. Благодаря ему можно получать детальное и качественное изображение при низкой лучевой нагрузке на пациента. Кроме того, обследование проводится быстрее, чем на аналоговой технике, а результаты хранятся в электронном виде.

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#минздрав мо
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#здравоохранение
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#мытищи
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Около 100 подмосковных соцработников трудоустроились по программе «Приведи друга»
09 августа 2024, 19:33

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Около 100 сотрудников устроились на работу в подмосковные социальные учреждения по программе «Приведи друга». Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
Там напомнили, что в этом году по решению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в регионе ввели новые меры поддержки для работников и помощников по уходу за инвалидами в социальных учреждениях.

Так, для привлечения соцработников 1 июня в Московской области стартовала программа «Приведи друга». Если в социальное учреждение по рекомендации сотрудника придёт работать врач, за него заплатят 40 тыс. рублей, если трудоустроится логопед, психолог или помощник по уходу за инвалидами – 20 тыс.
«С начала реализации новых мер мы увидели востребованность таких сотрудников. Например, по программе «Приведи друга» в наши социальные учреждения устроились уже около 100 специалистов. Это врачи, логопеды, психологи и помощники по уходу за инвалидами», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
В министерстве добавили, что также в регионе работающие с инвалидами специалисты будут получать ежемесячную компенсацию аренды квартиры, если у них нет жилья в регионе. Сотруднику положено 20 тыс. рублей, его семье – 30 тыс. рублей.

Другая мера поддержки – ежегодные выплаты молодым специалистам и реабилитологам. Они могут получить по 50 тыс. рублей в первый год работы и по 100 тыс. – во второй.

По информации Минсоцразвития, новые меры поддержки охватывают 47 подмосковных учреждений и около 1,5 тыс. специалистов, работающих с инвалидами.

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#социальная поддержка
#трудоустройство
#работа
#минсоцразвития мо
#подмосковье
#московская область
#приведи друга
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Венозное и артериальное: врач скорой помощи Полякова научила останавливать кровотечения
Врач скорой помощи Полякова научила останавливать кровотечения
09 августа 2024, 18:47

Фото: iStock / Anetlanda

Чтобы эффективно обработать рану и остановить кровотечение в случае серьёзных порезов, необходимо помнить несколько полезных правил.
Об этом заявила «Радио 1» врач скорой медицинской помощи Химкинской подстанции Светлана Полякова. Например, если в ране оказалось инородное тело, ни в коем случае нельзя самостоятельно извлекать его оттуда – необходимо дождаться приезда скорой помощи.
«Если, допустим, ребёнок на детской площадке наступил на ржавый гвоздь или порезался стеклом, надо понимать, что внутри раны могут быть инородные тела. Удалять их самим нельзя. В этом случае обрабатываем рану доступными средствами – перекисью водорода или хлоргексидином, обильно полив её этим антисептическим раствором. Далее накладываем стерильную повязку и доставляем пострадавшего в травмпункт или в больницу», – сказала врач.
Кровотечения бывают артериальными и венозными. В первом случае кровь алая. Она вытекает струёй с довольно большой скоростью. Здесь требуется наложение жгута на конечность выше места повреждения, отметила Полякова.
«Но нужно помнить, что жгут мы накладываем в зимнее время на 20 минут, а в летнее – на 40, максимум на час. Если необходимо транспортировать пострадавшего дольше, то каждые пять-десять минут нужно будет ослаблять жгут, чтобы восстановить кровоток. Иначе конечность перестанет снабжаться кровью, и возникнет опасность омертвения тканей. Обязательно вкладываем записку с указанием времени, когда мы наложили жгут», – посоветовала собеседница «Радио 1».
Если же кровотечение венозное, кровь тёмная и течёт медленно.
«Конечно, артериальные кровотечения наиболее опасны для жизни, потому что от кровопотери может развиться геморрагический шок. В случае венозного кровотечения нужно просто наложить давящую повязку, и оно остановится», – заверила Светлана Полякова.
Если же повязка пропиталась кровью, не надо снимать её. Нужно просто наложить сверху свежую повязку и дождаться приезда бригады скорой, заключила медик.

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