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Научный сотрудник Отдела Кавказа Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, преподаватель университета «Синергия» Танзила Чабиева заявила, что люди с древних времён знали об удивительных целебных свойствах мёда.
«О свойствах мёда упоминается в деяниях Пророков и Посланников монотеизма. На Руси мёд ценился на вес золота. В состав меда входят полифенольные соединения, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Мёд помогает организму в защите от хронического воспаления, его употребляют для профилактики рака, сахарного диабета и атеросклероза. Мёд применяют в противовирусных и противопаразитарных целях», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Чабиева.
До этого россиянам напомнили о совокупности полезных свойств яблок. Как пишет Общественная Служба Новостей, фрукт благотворно влияет на сердечно-сосудистую, пищеварительную, выделительную и эндокринную системы. Однако, считают специалисты, полезно употребление продукта в умеренных количествах.
Ранее диетолог Кристина Войт заявляла, что подсолнечное масло является весьма полезным продуктом, поскольку содержит почти все витамины группы B и K.
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