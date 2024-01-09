В больницах Ногинска и Видного запустили два операционных микроскопа

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Два операционных микроскопа для проведения сложных нейрохирургических операций поступили в Ногинскую и Видновскую больницы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«На закупку аппаратов было направлено более 34 млн рублей. Новое оборудование позволяет во время операции получать изображение высокой чёткости, что влияет на эффективность проводимого лечения», – рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.Аппараты уже введены в работу. Операционные микроскопы оснащены инфракрасным модулем, который позволяет во время операции с помощью контрастного вещества получать информацию о проходимости сосудов мозга. Изображение передаётся на монитор.
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Лора Луганская