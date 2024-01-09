В Московской области были модернизированы 35 женских консультаций

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Подмосковье обновили 35 женских консультаций. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женские консультации были обновлены в рамках проекта «Наша женская консультация».
Стоит отметить, что в рамках проекта также были введены новые услуги для беременных женщин, например, индивидуальное сопровождение беременности личным помощником.
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«В рамках проекта мы обновили 35 женских консультаций. Теперь там установлена единая навигация, открыты кабинеты постановки на учет по беременности в день обращения, установлены электронные табло с расписанием врачей. Также созданы зоны комфортного ожидания для пациенток с удобной мебелью, кулерами, вендинговыми автоматами и телевизорами», - поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева