Приморские онкологи удалили редкую опухоль весом почти 1,5 кг

07 апреля 2026, 06:00

Уникальную операцию провели онкологи в Приморском крае. Пациентке удалили новообразование весом около 1,5 кг, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.





На операционном столе оказалась 25‑летняя женщина. Она обратилась в краевой онкологический диспансер из‑за крупной опухоли в молочной железе. Новообразование было визуально заметно, стремительно увеличивалось в размерах и доставляло серьезный дискомфорт пациентке.



Из‑за сложности случая вопрос лечения обсуждали на врачебном консилиуме. Специалисты отметили, что опухоль затрагивала мышечную ткань и имела активное кровоснабжение, однако все же приняли решение провести хирургическое вмешательство.

Виктория Абрамова (Фото: Telegram @minzdravpk) Операция завершилась успешно. Медики полностью удалили новообразование, иссекая также небольшой участок затронутой мышцы. Восстановление пациентки прошло быстро, в настоящее время она находится под наблюдением врачей.



«Операцию провела врач-онколог Виктория Абрамова вместе с бригадой. Опухоль удалили полностью, вместе с небольшим участком мышцы. Окончательный диагноз – десмоидная фиброма», — заявили в Телеграм-канале ведомства.