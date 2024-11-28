«Приступ во сне»: Невролог заявил, что каждый человек хотя бы раз переживает эпилепсию

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Эпилепсия — достаточно распространенное заболевание, занимающее третье место в мире среди неврологической патологии.
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» заявил, что каждый человек проживает приступ эпилепсии.
Напомним, что для лечения эпилепсии используют противосудорожные препараты, которые рекомендует лечащий врач. Иногда показано хирургическое вмешательство — в том случае, если болезнь не поддается лекарственной терапии.
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«В той или иной степени эпилептический приступ переживает любой из нас: кто-то во сне, кто-то наяву. Приступы бывают генерализованные, судорожные — в разных видах. Как правило, многие даже не понимают, что они пережили, скажем, эпилептический припадок. Но есть люди, у которых приступы бывают гораздо чаще — раз в год, раз в несколько лет — их называют людьми с повышенной судорожной готовностью. Таким людям опасно находиться в местах, которые могут привести к повышению температуры тела», — рассказал эксперт.
Напомним, что для лечения эпилепсии используют противосудорожные препараты, которые рекомендует лечащий врач. Иногда показано хирургическое вмешательство — в том случае, если болезнь не поддается лекарственной терапии.
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Анастасия Бондарева