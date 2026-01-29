«Проблемы с эрекцией»: стало известно, чем может обернуться процедура по «омоложению» пениса
Врач Аничкова: «Омоложение» пениса может обернуться проблемами с эрекцией
Процедура по «омоложению» пениса с помощью ботокса может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом рассказала. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог и косметолог Екатерина Аничкова.
Она подчеркнула, что на сегодняшний день нет обоснованных доказательств эффективности этой методики. Кроме того, она не одобрена российским Росздравнадзором и американским FDA.
«Ботокс не влияет на ключевые функции органа. Твердость формируется при заполнении кровью кавернозных тел. И, соответственно, на саму эректильную функцию ботокс никак не может реагировать. И на размер в спокойном состоянии он тоже никак не может влиять», — отметила Аничкова в разговоре с «Постньюс».
Однако эксперт предупредила, что такая процедура может оказать отрицательное влияние на весь организм. Так, последствиями введения ботокса в пенис, по словам врача, могут стать проблемы с эрекцией, отеки, инфекции и потеря чувствительности.