«Проблемы с эрекцией»: стало известно, чем может обернуться процедура по «омоложению» пениса

29 января 2026, 16:58

Врач Аничкова: «Омоложение» пениса может обернуться проблемами с эрекцией

Фото: iStock/peakSTOCK

Процедура по «омоложению» пениса с помощью ботокса может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом рассказала. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог и косметолог Екатерина Аничкова.





Она подчеркнула, что на сегодняшний день нет обоснованных доказательств эффективности этой методики. Кроме того, она не одобрена российским Росздравнадзором и американским FDA.





«Ботокс не влияет на ключевые функции органа. Твердость формируется при заполнении кровью кавернозных тел. И, соответственно, на саму эректильную функцию ботокс никак не может реагировать. И на размер в спокойном состоянии он тоже никак не может влиять», — отметила Аничкова в разговоре с «Постньюс».