Врач Еделев рассказал о существующих от рака вакцинах

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Доктор медицинских наук, доктор экономических наук Дмитрий Еделев заявил о существовании двух типов вакцин от онкологии.
«Вакцины против рака существую двух типов. Первый тип – профилактическая вакцина против вируса папилломы человека, который может привести к нескольким видам онкологии. Второй тип – вакцина против вируса гепатита В, который провоцирует рак печени, поджелудочной железы», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Еделев.
Ранее главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил, что для того, чтобы диагностировать онкологической заболевание у пациента, необходимо провести комплекс лабораторных и инструментальных исследований.
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