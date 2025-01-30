Профессор назвал признаки заболевания проказой

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У большинства людей лепра, также называемая проказой, не развивается после контакта с заболевшим, так как на то, станет ли человек носителем инфекции или заболеет, влияет иммунная система и генетическая предрасположенность. Об этом заявил эксперт в области тропической дерматологии, профессор Сеченовского университета Николай Кочергин.
По его словам, первые признаки могут проявиться через годы после заражения, среди них — потеря чувствительности кожи кистей и стоп, слабость, пятна или бляшки на коже и эффект так называемой львиной морды.
Вместе с тем врач-дерматолог клиники DocMed рассказала, как определить родинку, которая может говорить о развитии рака кожи. В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что для этого нужно изучить пять признаков — форму границы, цвет, диаметр и эволюцию. Родинка должна быть симметричной, края — ровными, цвет — одинаковым, диаметр — не больше 6 мм, при этом родинка не должна меняться.
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«Если проказу не лечить, из-за поражения нервных окончаний у больного могут развиться парез или паралич конечностей, появиться трофические язвы и контрактуры на стопах, атрофироваться мышцы. У мужчин вследствие рубцевания яичек развивается бесплодие, а при искривлении носовой перегородки и западении спинки носа затрудняется дыхание», — рассказали «Известиям» в университете.
Вместе с тем врач-дерматолог клиники DocMed рассказала, как определить родинку, которая может говорить о развитии рака кожи. В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что для этого нужно изучить пять признаков — форму границы, цвет, диаметр и эволюцию. Родинка должна быть симметричной, края — ровными, цвет — одинаковым, диаметр — не больше 6 мм, при этом родинка не должна меняться.
«При этом некоторым нужно уделять больше внимания состоянию родинок. В их числе люди с большим количеством родинок, с наличием атипических родинок и врожденных родинок, с семейной историей меланомы и других видов раков кожи, а также пожилые, люди со светлой кожей или те, которые по тем или иным причинам подвергаются воздействию ультрафиолетовых лучей.», — поделилась специалист.Читайте также:
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Данил Пономарев