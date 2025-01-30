Психолог рассказала о пользе игровой терапии

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Игровая терапия помогает детям сбрасывать напряжение, развивать умственные способности и преодолевать трудности. Об этом рассказала психолог реабилитационного-образовательного центра Елена Зверкова. По ее словам, хорошими вариантами будут игры в бумажные снежки, все варианты игр с мячом и сказки.
«В придуманной сказке описывается герой, очень похожий на ребенка, а также рассказывается о трудностях, волнующих малыша. В такой сказке главный герой обязательно со всем справится, а помогут ему либо волшебные средства, либо поддержка других персонажей. И конец у этой сказки должен быть обязательно хорошим, а главный герой должен стать победителем», — поделилась специалист в беседе с «Вечерней Москвой».В то же время детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина отметила, что современные дети отличаются от всех предыдущих поколений, изменения коснулись практически всех сфер жизни ребенка. В разговоре с «Петербургским дневником» она пояснила, что сегодняшние подростки стремятся к самостоятельности и независимости, свободе в суждениях и проявлениях эго, увлекаясь такими видами деятельности, о которых раньше никто и не думал.
«Для наших детей открыты большие возможности, но им необходима простая, клиповая формула получения желаемого. Они хотят иметь все и сразу, не напрягаясь. И в этом проблема», — рассказала МитянинаЧитайте также:
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