Профессор объяснил, для чего в России ввели учет домашних птиц

01 сентября 2026, 22:17

Профессор Сафонов: учет домашних птиц ввели, чтобы защититься от птичьего гриппа

Фото: istockphoto/teptong

С 1 сентября в России вступают в силу новые требования по обязательной регистрации домашней птицы для хозяйств, поголовье которых превышает десять особей. Об этом в интервью РИА Новости сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.