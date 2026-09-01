Профессор объяснил, для чего в России ввели учет домашних птиц
С 1 сентября в России вступают в силу новые требования по обязательной регистрации домашней птицы для хозяйств, поголовье которых превышает десять особей. Об этом в интервью РИА Новости сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Нововведение направлено на предотвращение распространения эпидемий, в первую очередь птичьего гриппа, а также на усиление контроля за безопасностью продуктов животноводства. В перечень подлежащих учету видов вошли куры, утки, гуси, индейки, перепела, цесарки и страусы.
Как уточнил Сафонов, для мелких подворий с количеством птиц до десяти голов предусмотрена отсрочка — для них регистрация станет обязательной только с 1 сентября 2029 года. При этом учет будет проводиться не поштучно, а группами: на каждый птичник установят единую табличку с регистрационным номером.
Оформить учет можно будет через государственные ветеринарные станции. Все данные внесут в государственную информационную систему «Хорриот».
Эксперт подчеркнул, что наличие точных сведений о местах содержания птицы позволит ветеринарным службам оперативно выявлять очаги инфекции и определять зоны, неблагоприятные для разведения. Это, в свою очередь, поможет сдерживать распространение заболеваний как среди животных, так и среди людей за пределами эпидемиологических очагов.
Читайте также: